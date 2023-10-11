https://uz.sputniknews.ru/20231011/xibla-gerzmava-samarkand-russkiye-sezony-39850437.html
"Музыка всегда объединяла людей" — знаменитая оперная дива выступила в Самарканде
"Музыка всегда объединяла людей" — знаменитая оперная дива выступила в Самарканде
Концерт Хиблы Герзмава состоялся в рамках международного проекта "Русские сезоны", который проходит в Самарканде.
2023-10-11T16:36+0500
2023-10-11T16:36+0500
2023-10-11T16:43+0500
узбекистан
самарканд
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концерт
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава выступила в Самарканде на открытии международного проекта "Русские сезоны", сообщает пресс-служба проекта.В сопровождении Симфонического оркестра ГАБТ им. А. Навои певица исполнила арии и сцены из опер всемирно известных композиторов, таких как Дж. Верди, У. Джордано и П. И. Чайковский.Приглашенным гостем стал заслуженный артист РФ, солист оперной труппы Большого театра России Игорь Головатенко (баритон). Вместе оперные артисты исполнили дуэт Леоноры и графа ди Луна из оперы Дж. Верди "Трубадур".Артистка также добавила, что подобные проекты несут не только любовь к искусству, но и любовь к музыке в себе.Герзмава признается, что для нее, как для творческого человека, очень важно, чтобы зритель ее ждал. Она всегда волнуется перед выступлением и считает, что этот трепет до встречи с публикой артисту необходимо пронести через всю жизнь.Самаркандский зритель очень тепло встретил певицу. Публика не хотела ее отпускать, и на бис артистка исполнила "Non ti scordar di me" Эрнесто де Куртиса и песню "Подмосковные вечера". Кроме того, до 13 октября в комплексе "Вечный город" выступят Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro, а также народный артист СССР Юрий Башмет и его камерный ансамбль "Солисты Москвы". Завершит программу государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка".Для справки: Международный проект "Русские сезоны" запущен благодаря министерству культуры России при поддержке министерства культуры Узбекистана. За время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей. Sputnik Узбекистан является генеральным информационным партнером "Русских сезонов".
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культура россия самарканд опера хибла герзмава видео проект концерт мультимедиа
культура россия самарканд опера хибла герзмава видео проект концерт мультимедиа
"Музыка всегда объединяла людей" — знаменитая оперная дива выступила в Самарканде
16:36 11.10.2023 (обновлено: 16:43 11.10.2023)
Эксклюзив
Концерт Хиблы Герзмава состоялся в рамках международного проекта "Русские сезоны", который проходит в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава выступила в Самарканде на открытии международного проекта "Русские сезоны", сообщает пресс-служба проекта.
В сопровождении Симфонического оркестра ГАБТ им. А. Навои певица исполнила арии и сцены из опер всемирно известных композиторов, таких как Дж. Верди, У. Джордано и П. И. Чайковский.
Приглашенным гостем стал заслуженный артист РФ, солист оперной труппы Большого театра России Игорь Головатенко (баритон). Вместе оперные артисты исполнили дуэт Леоноры и графа ди Луна из оперы Дж. Верди "Трубадур".
"Музыка всегда укрепляла дружбу между народами и всегда объединяла людей. И слава богу, что у нас есть культура двух стран, которая может принять у себя многие концерты. Для того чтобы музыка звучала в каждой семье, нужно быть очень открытыми. А ваш народ — он всегда очень открытый и очень теплый. Вы всегда отличались своей открытостью и теплотой, и вы очень гостеприимные. В рамках наших "Русских сезонов" наши два министерства культуры России и Узбекистана делают грандиозные проекты", — рассказала Sputnik Хибла Герзмава.
Артистка также добавила, что подобные проекты несут не только любовь к искусству, но и любовь к музыке в себе.
"Мы можем приехать в Узбекистан с абсолютно открытыми сердцем и душой, потому что, когда мы выходим на сцену, мы это делаем для людей, которые пришли на концерты и спектакли. Открытое отношение и абсолютная любовь к искусству, любовь к музыке и обязательно любовь к музыке в себе — вот что мы несем", — добавила оперная певица.
Герзмава признается, что для нее, как для творческого человека, очень важно, чтобы зритель ее ждал. Она всегда волнуется перед выступлением и считает, что этот трепет до встречи с публикой артисту необходимо пронести через всю жизнь.
Самаркандский зритель очень тепло встретил певицу. Публика не хотела ее отпускать, и на бис артистка исполнила "Non ti scordar di me" Эрнесто де Куртиса и песню "Подмосковные вечера".
Кроме того, до 13 октября в комплексе "Вечный город" выступят Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro, а также народный артист СССР Юрий Башмет и его камерный ансамбль "Солисты Москвы". Завершит программу государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка".
Для справки: Международный проект "Русские сезоны" запущен благодаря министерству культуры России при поддержке министерства культуры Узбекистана. За время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.
Sputnik Узбекистан является генеральным информационным партнером "Русских сезонов".