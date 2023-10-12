https://uz.sputniknews.ru/20231012/bishkek-mid-stran-sng-sammit-39879782.html

В Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ — главное

В Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ — главное

Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ, а также одобрили ряд документов.

2023-10-12T13:30+0500

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кыргызстан

саммит

политика

бишкек

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министры иностранных дел

документы

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Сегодня в Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, сообщает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.Это второе заседание СМИД СНГ в этом году в рамках председательства Кыргызской Республики в Содружестве.Большое внимание уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству государств-участников.Особый акцент сделали на подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — важной дате для народов Содружества.Также речь шла о межрегиональном сотрудничестве, безопасности, борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью.Участники заседания одобрили:Также в ходе заседания согласовали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку.В заключение приняли решение провести очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 12 апреля 2024 года в Минске.

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кыргызстан, саммит, политика, бишкек, снг, министры иностранных дел, документы