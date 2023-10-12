https://uz.sputniknews.ru/20231012/bishkek-mid-stran-sng-sammit-39879782.html
В Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ — главное
В Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ — главное
Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ, а также одобрили ряд документов.
2023-10-12T13:30+0500
2023-10-12T13:30+0500
2023-10-12T13:34+0500
кыргызстан
саммит
политика
бишкек
снг
министры иностранных дел
документы
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Сегодня в Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, сообщает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.Это второе заседание СМИД СНГ в этом году в рамках председательства Кыргызской Республики в Содружестве.Большое внимание уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству государств-участников.Особый акцент сделали на подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — важной дате для народов Содружества.Также речь шла о межрегиональном сотрудничестве, безопасности, борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью.Участники заседания одобрили:Также в ходе заседания согласовали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку.В заключение приняли решение провести очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 12 апреля 2024 года в Минске.
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кыргызстан, саммит, политика, бишкек, снг, министры иностранных дел, документы
кыргызстан, саммит, политика, бишкек, снг, министры иностранных дел, документы
В Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ — главное
13:30 12.10.2023 (обновлено: 13:34 12.10.2023)
Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ, а также одобрили ряд документов.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Сегодня в Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, сообщает
внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.
Это второе заседание СМИД СНГ в этом году в рамках председательства Кыргызской Республики в Содружестве.
"Главы делегаций в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ", — говорится в сообщении.
Большое внимание уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству государств-участников.
Особый акцент сделали на подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — важной дате для народов Содружества.
Также речь шла о межрегиональном сотрудничестве, безопасности, борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью.
Участники заседания одобрили:
Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
Соглашение об образовании Координационного совета государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности;
Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы для последующего внесения на подписание Главам государств.
Также в ходе заседания согласовали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку.
В заключение приняли решение провести очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 12 апреля 2024 года в Минске.