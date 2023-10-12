https://uz.sputniknews.ru/20231012/chto-zaprescheno-v-metro-39887139.html
Что теперь запрещается в метро? — видео
Что теперь запрещается в метро? — видео
В метро Ташкента изменились правила для пассажиров
2023-10-12T17:50+0500
2023-10-12T17:50+0500
2023-10-12T18:04+0500
общество
метро
ташкентский метрополитен
пассажиры
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39884926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02e80083c9c328df740db3ff3cea486f.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. По новым правилам нельзя отказываться от проверки сотрудниками МВД, спускаться в метро без обуви и нательной одежды, курить или провозить велосипеды и мопеды.Что еще запрещают новые правила — смотрите в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39884926_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7af5324fe006602c51819c9fc0162e51.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент общество метро ташкентский метрополитен пассажиры видео правила
узбекистан ташкент общество метро ташкентский метрополитен пассажиры видео правила
Что теперь запрещается в метро? — видео
17:50 12.10.2023 (обновлено: 18:04 12.10.2023)
В метро Ташкента изменились правила для пассажиров.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. По новым правилам нельзя отказываться от проверки сотрудниками МВД, спускаться в метро без обуви и нательной одежды, курить или провозить велосипеды и мопеды.
Что еще запрещают новые правила — смотрите в нашем видео.