https://uz.sputniknews.ru/20231012/chto-zaprescheno-v-metro-39887139.html

Что теперь запрещается в метро? — видео

Что теперь запрещается в метро? — видео

В метро Ташкента изменились правила для пассажиров

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общество

метро

ташкентский метрополитен

пассажиры

видео

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. По новым правилам нельзя отказываться от проверки сотрудниками МВД, спускаться в метро без обуви и нательной одежды, курить или провозить велосипеды и мопеды.Что еще запрещают новые правила — смотрите в нашем видео.

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