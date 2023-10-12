https://uz.sputniknews.ru/20231012/dojdi-s-perexodom-v-sneg-pogoda-na-13-oktyabrya-39882592.html

Где ожидать дождей, переходящих в снег — погода в Узбекистане на 13 октября

Где ожидать дождей, переходящих в снег — погода в Узбекистане на 13 октября

Синоптики сообщили о погоде на ближайший день

2023-10-12T15:07+0500

2023-10-12T15:07+0500

2023-10-12T15:24+0500

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Завтра по большей части территории Узбекистана ожидается понижение температуры, переменная облачность, преимущественно с осадками в виде дождя, в ряде регионов он перейдет в снег, сообщает Узгидромет. По прогнозу осадков не будет лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области. Местами ветер сменит направление с западного на восточный. В горах могут пройти сильные дожди, местами переходящие в снег, возможны сели и паводки.Температура воздуха:

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