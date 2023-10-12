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Где ожидать дождей, переходящих в снег — погода в Узбекистане на 13 октября
Где ожидать дождей, переходящих в снег — погода в Узбекистане на 13 октября
Синоптики сообщили о погоде на ближайший день
2023-10-12T15:07+0500
2023-10-12T15:24+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Завтра по большей части территории Узбекистана ожидается понижение температуры, переменная облачность, преимущественно с осадками в виде дождя, в ряде регионов он перейдет в снег, сообщает Узгидромет. По прогнозу осадков не будет лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области. Местами ветер сменит направление с западного на восточный. В горах могут пройти сильные дожди, местами переходящие в снег, возможны сели и паводки.Температура воздуха:
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Где ожидать дождей, переходящих в снег — погода в Узбекистане на 13 октября

15:07 12.10.2023 (обновлено: 15:24 12.10.2023)
© Unsplash/Kittitep KhotchaleeКапли дождя на зонте.
Капли дождя на зонте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2023
© Unsplash/Kittitep Khotchalee
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По данным синоптиков, местами по республике возможны заморозки, сели и паводки.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Завтра по большей части территории Узбекистана ожидается понижение температуры, переменная облачность, преимущественно с осадками в виде дождя, в ряде регионов он перейдет в снег, сообщает Узгидромет.
По прогнозу осадков не будет лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области. Местами ветер сменит направление с западного на восточный.
В горах могут пройти сильные дожди, местами переходящие в снег, возможны сели и паводки.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 2-7 градусов тепла, местами возможны заморозки до 1-3 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью и днем 10-15 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла, порывы ветра могут достигнуть 22-25 м/с, местами с пыльным поземком;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью и днем 10-15 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью и днем 2-7 градусов тепла.
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