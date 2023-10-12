Где ожидать дождей, переходящих в снег — погода в Узбекистане на 13 октября
15:07 12.10.2023 (обновлено: 15:24 12.10.2023)
По данным синоптиков, местами по республике возможны заморозки, сели и паводки.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Завтра по большей части территории Узбекистана ожидается понижение температуры, переменная облачность, преимущественно с осадками в виде дождя, в ряде регионов он перейдет в снег, сообщает Узгидромет.
По прогнозу осадков не будет лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области. Местами ветер сменит направление с западного на восточный.
В горах могут пройти сильные дожди, местами переходящие в снег, возможны сели и паводки.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 2-7 градусов тепла, местами возможны заморозки до 1-3 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью и днем 10-15 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла, порывы ветра могут достигнуть 22-25 м/с, местами с пыльным поземком;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью и днем 10-15 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью и днем 2-7 градусов тепла.