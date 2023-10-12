https://uz.sputniknews.ru/20231012/futbol-uzbekistan-ispaniya-press-konferentsiya-39894177.html

"Это будет трудное испытание": что думают тренеры о предстоящем матче Узбекистан – Испания

"Это будет трудное испытание": что думают тренеры о предстоящем матче Узбекистан – Испания

Молодежные команды двух стран встретятся в товарищеском матче на стадионе Бунедкор 13 октября.

2023-10-12T18:43+0500

2023-10-12T18:43+0500

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спорт

узбекистан

испания

футбол

тимур кападзе

тренер

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Молодежные сборные по футболу Узбекистана и Испании встретятся в товарищеском матче на ташкентском стадионе "Бунедкор" в пятницу, 13 октября. Накануне игры главные тренеры двух команд выступили перед журналистами и поделились своими ожиданиями от матча.Он также отметил уверенность в готовности игроков, и рассказал о сильных сторонах соперников.Главный тренер также рассказал о том, что завтра обязательно ожидаются ротации в составе, и игроки Холматов и Рахмоналиев, присоединившиеся к сборной после Азитаских игр, с большой вероятностью могут выйти на поле.Тренер испанской команды Сантьяго Дениа Санчес ожидает, что матч будет напряженным."Это будет трудное испытание", - сказал он.Тренер отметил подготовку узбекистанских спортсменов.Дениа Санчес также поблагодарил за приглашение Федерацию футбола Узбекистана и отметил, что игра будет очень важной для сборной Испании перед предстоящей встречей с Казахстаном в рамках U21 ЧЕ-2025.

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