https://uz.sputniknews.ru/20231012/futbol-uzbekistan-ispaniya-press-konferentsiya-39894177.html
"Это будет трудное испытание": что думают тренеры о предстоящем матче Узбекистан – Испания
"Это будет трудное испытание": что думают тренеры о предстоящем матче Узбекистан – Испания
Молодежные команды двух стран встретятся в товарищеском матче на стадионе Бунедкор 13 октября.
2023-10-12T18:43+0500
2023-10-12T18:43+0500
2023-10-12T18:45+0500
спорт
узбекистан
испания
футбол
тимур кападзе
тренер
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Молодежные сборные по футболу Узбекистана и Испании встретятся в товарищеском матче на ташкентском стадионе "Бунедкор" в пятницу, 13 октября. Накануне игры главные тренеры двух команд выступили перед журналистами и поделились своими ожиданиями от матча.Он также отметил уверенность в готовности игроков, и рассказал о сильных сторонах соперников.Главный тренер также рассказал о том, что завтра обязательно ожидаются ротации в составе, и игроки Холматов и Рахмоналиев, присоединившиеся к сборной после Азитаских игр, с большой вероятностью могут выйти на поле.Тренер испанской команды Сантьяго Дениа Санчес ожидает, что матч будет напряженным."Это будет трудное испытание", - сказал он.Тренер отметил подготовку узбекистанских спортсменов.Дениа Санчес также поблагодарил за приглашение Федерацию футбола Узбекистана и отметил, что игра будет очень важной для сборной Испании перед предстоящей встречей с Казахстаном в рамках U21 ЧЕ-2025.
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Элина Бекназарова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
спорт футбол товарищеский матч узбекистан испания тимур кападзе сантьяго дениа санчес пресс-конференция перед матчем ташкент бунедкор молодежная сборная
спорт футбол товарищеский матч узбекистан испания тимур кападзе сантьяго дениа санчес пресс-конференция перед матчем ташкент бунедкор молодежная сборная
"Это будет трудное испытание": что думают тренеры о предстоящем матче Узбекистан – Испания
18:43 12.10.2023 (обновлено: 18:45 12.10.2023)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Молодежные команды двух стран встретятся в товарищеском матче на стадионе Бунедкор 13 октября.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Молодежные сборные по футболу Узбекистана и Испании встретятся в товарищеском матче на ташкентском стадионе "Бунедкор" в пятницу, 13 октября. Накануне игры главные тренеры двух команд выступили перед журналистами и поделились своими ожиданиями от матча.
"Это дружеская встреча, но мы от игр всегда ждем только победы", - рассказал тренер молодежной сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе.
Он также отметил уверенность в готовности игроков, и рассказал о сильных сторонах соперников.
"Не смотря на то, что состав молодежки Испании был сформирован относительно недавно, не стоит забывать, что игроки в Испании с детства сильны в тактике", - сказал Кападзе.
Главный тренер также рассказал о том, что завтра обязательно ожидаются ротации в составе, и игроки Холматов и Рахмоналиев, присоединившиеся к сборной после Азитаских игр, с большой вероятностью могут выйти на поле.
Тренер испанской команды Сантьяго Дениа Санчес ожидает, что матч будет напряженным.
"Это будет трудное испытание", - сказал он.
Тренер отметил подготовку узбекистанских спортсменов.
"Мы видели отдачу ребят на Азиатских играх. Это будет очень конкурентный матч, потому что у сборной высокий уровень", - отметил испанский треер.
Дениа Санчес также поблагодарил за приглашение Федерацию футбола Узбекистана и отметил, что игра будет очень важной для сборной Испании перед предстоящей встречей с Казахстаном в рамках U21 ЧЕ-2025.