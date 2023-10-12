https://uz.sputniknews.ru/20231012/glavy-mid-sng-organizatsiya-russkiy-yazyk-39877020.html

Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку

Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку

Она будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав Содружества.

2023-10-12T12:14+0500

2023-10-12T12:14+0500

2023-10-12T14:03+0500

политика

снг

заседание

министры иностранных дел

бишкек

кыргызстан

сергей лавров

русский язык

организация

видео

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Это решение принято в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое проходит в Бишкеке. Напомним, что сегодня в Бишкеке главы внешнеполитических ведомств стран СНГ, среди которых министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, проводят переговоры в узком и расширенном форматах.

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политика снг заседание министры иностранных дел кыргызстан бишкек сергей лавров русский язык организация видео