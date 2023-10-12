https://uz.sputniknews.ru/20231012/glavy-mid-sng-organizatsiya-russkiy-yazyk-39877020.html
Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку
Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку
Она будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав Содружества.
2023-10-12T12:14+0500
2023-10-12T12:14+0500
2023-10-12T14:03+0500
политика
снг
заседание
министры иностранных дел
бишкек
кыргызстан
сергей лавров
русский язык
организация
видео
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Это решение принято в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое проходит в Бишкеке. Напомним, что сегодня в Бишкеке главы внешнеполитических ведомств стран СНГ, среди которых министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, проводят переговоры в узком и расширенном форматах.
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политика снг заседание министры иностранных дел кыргызстан бишкек сергей лавров русский язык организация видео
политика снг заседание министры иностранных дел кыргызстан бишкек сергей лавров русский язык организация видео
Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку
12:14 12.10.2023 (обновлено: 14:03 12.10.2023)
Она будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав Содружества.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Главы МИД СНГ одобрили учреждение Международной организации по русскому языку, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье.
Это решение принято в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое проходит в Бишкеке.
"Она (Международная организация по русскому языку — ред.) будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав Содружества", — отметил глава МИД России.
Напомним, что сегодня в Бишкеке главы внешнеполитических ведомств стран СНГ, среди которых министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, проводят переговоры в узком и расширенном форматах.