https://uz.sputniknews.ru/20231012/kak-bystro-prosnutsya-vrach-rekomendatsii-39843114.html
Назван необычный способ быстро проснуться
Назван необычный способ быстро проснуться
Невролог объяснила, как работает скроллинг — пролистывание лент в соцсетях.
2023-10-12T07:08+0500
2023-10-12T07:08+0500
2023-10-12T07:08+0500
это интересно
мнение эксперта
сон
технологии
мобильный телефон
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Процесс утреннего пробуждения для многих бывает долгим и неприятным. Ускорить его можно с помощью света, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева.По ее словам, именно этот фактор помогает быстро снизить уровень гормона сна в организме.Царева указала, что экран телефона излучает именно такой свет, который нужен для пробуждения. В заключение она добавила, что скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером. В разное время суток одни и те же факторы работают по-разному.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мнение эксперта технологии мобильный телефон сон
мнение эксперта технологии мобильный телефон сон
Назван необычный способ быстро проснуться
Невролог объяснила, как работает скроллинг — пролистывание лент в соцсетях.
Процесс утреннего пробуждения для многих бывает долгим и неприятным. Ускорить его можно с помощью света, рассказала
радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева.
По ее словам, именно этот фактор помогает быстро снизить уровень гормона сна в организме.
"Для быстрого пробуждения утром можно использовать свет. В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причем наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра. При таком освещении уровень мелатонина – гормона сна – в организме будет падать мгновенно, соответственно, сонливость будет уменьшаться", – пояснила специалист.
Царева указала, что экран телефона излучает именно такой свет, который нужен для пробуждения.
"Самое простое подручное средство для создания яркого света таких цветов – это телефон. Тот гаджет, который вечером мешает нам заснуть, утром помогает нам проснуться. Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения", — отметила врач.
В заключение она добавила, что скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером. В разное время суток одни и те же факторы работают по-разному.