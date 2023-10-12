https://uz.sputniknews.ru/20231012/kak-bystro-prosnutsya-vrach-rekomendatsii-39843114.html

Назван необычный способ быстро проснуться

Назван необычный способ быстро проснуться

Невролог объяснила, как работает скроллинг — пролистывание лент в соцсетях.

2023-10-12T07:08+0500

2023-10-12T07:08+0500

2023-10-12T07:08+0500

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Процесс утреннего пробуждения для многих бывает долгим и неприятным. Ускорить его можно с помощью света, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева.По ее словам, именно этот фактор помогает быстро снизить уровень гормона сна в организме.Царева указала, что экран телефона излучает именно такой свет, который нужен для пробуждения. В заключение она добавила, что скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером. В разное время суток одни и те же факторы работают по-разному.

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