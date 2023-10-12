https://uz.sputniknews.ru/20231012/kurs-valyut-v-uzbekistane-na-13-oktyabrya-39885366.html

Доллар, евро, рубль пошли вверх — курс валют в Узбекистане на 13 октября

Доллар, евро, рубль пошли вверх — курс валют в Узбекистане на 13 октября

Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-10-12T16:14+0500

2023-10-12T16:14+0500

2023-10-12T16:14+0500

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курс доллара и евро к суму в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 229,01 сумов (+12,92), евро — 12 984,76 сумов (+29,60), рубля — 126,26 сумов (+3,80), а китайского юаня — 1 675,34 сумов (+2,57), сообщает ЦБ страны.

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