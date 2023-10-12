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https://uz.sputniknews.ru/20231012/kurs-valyut-v-uzbekistane-na-13-oktyabrya-39885366.html
Доллар, евро, рубль пошли вверх — курс валют в Узбекистане на 13 октября
Доллар, евро, рубль пошли вверх — курс валют в Узбекистане на 13 октября
Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-10-12T16:14+0500
2023-10-12T16:14+0500
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узбекистан
курс доллара и евро к суму в узбекистане
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центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 229,01 сумов (+12,92), евро — 12 984,76 сумов (+29,60), рубля — 126,26 сумов (+3,80), а китайского юаня — 1 675,34 сумов (+2,57), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валюта доллар рубль евро сум китайский юань центральный банк узбекистана
узбекистан курс валюта доллар рубль евро сум китайский юань центральный банк узбекистана

Доллар, евро, рубль пошли вверх — курс валют в Узбекистане на 13 октября

16:14 12.10.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана с 13 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 229,01 сумов (+12,92), евро — 12 984,76 сумов (+29,60), рубля — 126,26 сумов (+3,80), а китайского юаня — 1 675,34 сумов (+2,57), сообщает ЦБ страны.
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