https://uz.sputniknews.ru/20231012/modernism-v-tashkente-italiya-39877327.html
В Ташкенте откроется экспозиция, покорившая Милан — дата и место проведения
В Ташкенте откроется экспозиция, покорившая Милан — дата и место проведения
Презентация Tashkent Modernism.Index будет расширена дополнительными архивными документами, а также произведениями искусства 1960-80 гг. из собрания Государственного музея искусств Узбекистана
2023-10-12T12:39+0500
2023-10-12T12:39+0500
2023-10-12T12:39+0500
культура
ташкент
выставка
модернизм
италия
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Выставка Tashkent Modernism.Index откроется для широкой публики 20-31 октября в Государственном музее искусств Узбекистана, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Данную экспозицию впервые представили в апреле текущего года на выставке искусства и дизайна, которая проходит каждые три года в итальянском музее Триеннале Милана. Она включала фотографии Армина Линке и архивные документы, раскрывающие исследовательские нарративы (способы описания событий и фактов), а также стратегии сохранения памятников модернизма.Время работы выставки — с 10.00 до 19.00, вход бесплатный. Музей расположен по адресу: город Ташкент, улица Амира Темура, 16.
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культура выставка ташкент музей искусств италия экспозиция фонд развития культуры и искусства
культура выставка ташкент музей искусств италия экспозиция фонд развития культуры и искусства
В Ташкенте откроется экспозиция, покорившая Милан — дата и место проведения
Цель выставки — показать уникальность модернистской архитектуры столицы Узбекистана. Ознакомиться с фото и архивной документацией можно будет в Государственном музее искусств.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Выставка Tashkent Modernism.Index откроется для широкой публики 20-31 октября в Государственном музее искусств Узбекистана, сообщает
Фонд развития культуры и искусства.
Данную экспозицию впервые представили в апреле текущего года на выставке искусства и дизайна, которая проходит каждые три года в итальянском музее Триеннале Милана. Она включала фотографии Армина Линке и архивные документы, раскрывающие исследовательские нарративы (способы описания событий и фактов), а также стратегии сохранения памятников модернизма.
“Презентация будет расширена дополнительными архивными документами, а также произведениями искусства 1960-80 гг. из собрания Государственного музея искусств Узбекистана, что позволит посетителям глубже погрузиться в культуру и архитектуру этого периода”, — уточнили в Фонде.
Время работы выставки — с 10.00 до 19.00, вход бесплатный. Музей расположен по адресу: город Ташкент, улица Амира Темура, 16.