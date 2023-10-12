https://uz.sputniknews.ru/20231012/modernism-v-tashkente-italiya-39877327.html

В Ташкенте откроется экспозиция, покорившая Милан — дата и место проведения

В Ташкенте откроется экспозиция, покорившая Милан — дата и место проведения

Презентация Tashkent Modernism.Index будет расширена дополнительными архивными документами, а также произведениями искусства 1960-80 гг. из собрания Государственного музея искусств Узбекистана

2023-10-12T12:39+0500

2023-10-12T12:39+0500

2023-10-12T12:39+0500

культура

ташкент

выставка

модернизм

италия

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Выставка Tashkent Modernism.Index откроется для широкой публики 20-31 октября в Государственном музее искусств Узбекистана, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Данную экспозицию впервые представили ​​в апреле текущего года на выставке искусства и дизайна, которая проходит каждые три года в итальянском музее Триеннале Милана. Она включала фотографии Армина Линке и архивные документы, раскрывающие исследовательские нарративы (способы описания событий и фактов), а также стратегии сохранения памятников модернизма.Время работы выставки — с 10.00 до 19.00, вход бесплатный. Музей расположен по адресу: город Ташкент, улица Амира Темура, 16.

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