https://uz.sputniknews.ru/20231012/oborot-kripto-aktivov-ekonomika-uzbekistana-39897587.html

Как оборот крипто-активов влияет на экономику Узбекистана

Как оборот крипто-активов влияет на экономику Узбекистана

Несмотря на то, что риски данной отрасли высоки, интерес к использованию крипто-активов со стороны узбекистанцев растет.

2023-10-12T21:29+0500

2023-10-12T21:29+0500

2023-10-12T21:29+0500

узбекистан

экономика

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/11/32328389_0:425:2829:2016_1920x0_80_0_0_93a11b0ddf3ede21b1c0e2b7f7818fe9.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В сентябре в Узбекистане расширили законодательство, регулирующее оборот крипто-активов. В частности, на уровне закона закреплены новые виды и подвиды лицензируемой деятельности – такие, как крипто-биржа, майнинг-пул, крипто-депозитарий и крипто-магазин, а также деятельности по майнингу.Как в Узбекистане развивается крипто-отрасль, как можно выйти на этот рынок и что он может дать экономике страны — разбирался Sputnik.Понятный и прозрачный рынокВ последние годы интерес к крипто-активам в Узбекистане неустанно растет. Но не секрет, что данный рынок не только сложный, но и высокорисковый. Неслучайно в законодательстве прописано, что покупка крипто-актива — это личный риск.По данным из открытых источников, сегодня более 450 тыс. узбекистанцев в той или иной степени используют крипто-активы, а республика входит в топ-4 стран СНГ по их обороту.Поэтому власти изначально решили заняться формированием максимально понятного и прозрачного законодательства, чтобы регулировать и контролировать этот рынок, поскольку речь идет об инвестировании граждан, а также о трансграничном перемещении средств.В 2018 году было принято постановление президента "О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан". Затем последовало принятие ряда важных документов, определяющих порядок выпуска и оборота крипто-активов. Позже "крипту" приравняли к имущественному праву (нематериальному активу), у которого есть владелец и цена, формируемая на основе спроса и предложения.Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подписаны поправки в законы "О государственной пошлине" и "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах", которые закрепили новые виды лицензируемой деятельности.Речь идет о провайдерах услуг, к которым относятся:— крипто-биржа — организация, предоставляющая электронную платформу для покупки, продажи и (или) обмена крипто-активов;— майнинг-пул — организация, предоставляющая электронную платформу для объединения вычислительных мощностей, которые обеспечивают добычу крипто-активов;— крипто-депозитарий — организация, предоставляющая электронную платформу и (или) совокупность технических и программных средств по оказанию услуг по выпуску крипто-активов, их первичного размещения и хранения;— крипто-магазин — организация, предоставляющая электронную платформу и (или) совокупность технических и программных средств по оказанию услуг по покупке и (или) продаже крипто-активов.На сегодняшний день в стране действуют 12 провайдеров услуг — одна крипто-биржа, 10 крипто-магазинов и один крипто-депозитарий.Организовывать все это в Узбекистане, согласно закону, можно только с разрешения регулятора - Национального агентства перспективных проектов (НАПП). То есть, получив лицензию и пройдя все процедуры.Нижняя палата Парламента приняла Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который предусматривает административную и уголовную ответственность, в частности, за нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов и незаконный майнинг. Закон направлен для одобрения в Сенат.Как выйти на крипто-рынок?Для того, чтобы купить или продать крипто-активы на бирже, необходимо пройти регистрацию, а также процедуру KYC (сбор и анализ личной информации клиентов — общепринятое правило всех крипто-площадок), верифицировать свою личность, указать контактный номер и электронный адрес.Процесс регистрации и торгов на платформе проходит онлайн и нет необходимости приезжать непосредственно в офис, рассказал Sputnik менеджер департамента по обслуживанию клиентов крипто-биржи Uznex Сарвар Хайдаров.Сегодня на крипто-бирже, которая первой получила лицензию в Узбекистане, доступны девять самых популярных монет, в том числе Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana.По словам Сарвара Хайдарова, администраторы биржи регулярно проверяют работоспособность и мониторят все системы и функции. Единая служба поддержки отвечает на запросы пользователей и помогает с решением сложных вопросов.Между тем, он считает, что пока узбекистанцы рассматривают крипто-актив как возможность быстро заработать на волатильности (изменчивой цене) "крипты".По словам Сарвара Хайдарова, крипто-биржа позволяет узбекистанцам легко покупать и продавать монеты, причем только за национальную валюту – сум. Такая возможность у граждан республики появилась в 2021 году.Между тем, в НАПП пояснили, что крипто-биржа также предоставляет услуги нерезидентам – то есть юридическим и физическим лицам, действующим в Узбекистане, но постоянно проживающим за рубежом. Они также могут проводить между собой операции в иностранной валюте.Упрощения и запретыЧтобы на рынок Узбекистана могли зайти иностранные игроки, в республике оптимизировали лицензионные требования и условия.Также, отметил он, от иностранных инвесторов требовалось предоставить техническое описание для своих электронных платформ, чтобы понимать, насколько они безопасные.Многим участникам крипто-рынка такие требования показались слишком завышенными. Узбекистан принял это во внимание и упростил их, а некоторые и вовсе отменил, как, например, предоставление того самого техописания, рассказал Аскаржон Закиров.Что касается запретов, то в Узбекистане нельзя использовать крипто-актив как средство платежа или приема оплаты.Кроме того, нельзя проводить операции с анонимными крипто-активами и заниматься скрытым майнингом."Крипта" как часть экономикиКак рассказал Sputnik Узбекистан старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа, майнинг является деятельностью, относящейся к цифровой экономике, которая развивается очень быстрыми темпами.По мнению регулятора, крипто-активы — финансовый инструмент, который принесет пользу государству. Систему выстраивают таким образом, чтобы не только предотвратить отток валюты из страны, но и перевести теневые сделки в легальное поле, поскольку "на обслуживании легальных сделок зарабатывают банки и крипто-компании", пояснил Вячеслав Пак.По его мнению, у этого рынка есть все шансы занять весомую нишу в экономике страны. Так, например, введенные ранее пошлины и сборы уже принесли в бюджет государства с начала года около миллиона долларов.Кроме того, рынок обеспечивает скорость трансграничных перемещений средств, возможность токенизации активов (преобразования ценных бумаг, драгоценных металлов, недвижимости, товаров и других активов в токены, которые можно купить, продать или обменять), что открывает новые возможности для привлечения инвестиций – как местных, так и иностранных.Для самих же узбекистанцев это возможность разнообразить свои инвестиции. Однако по мнению эксперта, в ближайшее время это вряд ли станет массовым явлением, поскольку стоимость крипто-активов нестабильна. "Хотя многие состоятельные граждане сегодня используют данный механизм для простоты расчетов по всему миру", — заключил Темур Шайданов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан экономика криптовалюта законодательство влияние крипто-отрасль национальное агентство перспективных проектов