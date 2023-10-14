Как оборот крипто-активов влияет на экономику Узбекистана
Несмотря на то, что риски данной отрасли высоки, интерес к использованию крипто-активов со стороны узбекистанцев растет.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В сентябре в Узбекистане расширили законодательство, регулирующее оборот крипто-активов. В частности, на уровне закона закреплены новые виды и подвиды лицензируемой деятельности – такие, как крипто-биржа, майнинг-пул, крипто-депозитарий и крипто-магазин, а также деятельности по майнингу.
Как в Узбекистане развивается крипто-отрасль, как можно выйти на этот рынок и что он может дать экономике страны — разбирался Sputnik.
Понятный и прозрачный рынок
В последние годы интерес к крипто-активам в Узбекистане неустанно растет. Но не секрет, что данный рынок не только сложный, но и высокорисковый. Неслучайно в законодательстве прописано, что покупка крипто-актива — это личный риск.
По данным из открытых источников, сегодня более 450 тыс. узбекистанцев в той или иной степени используют крипто-активы, а республика входит в топ-4 стран СНГ по их обороту.
Поэтому власти изначально решили заняться формированием максимально понятного и прозрачного законодательства, чтобы регулировать и контролировать этот рынок, поскольку речь идет об инвестировании граждан, а также о трансграничном перемещении средств.
В 2018 году было принято постановление президента "О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан". Затем последовало принятие ряда важных документов, определяющих порядок выпуска и оборота крипто-активов. Позже "крипту" приравняли к имущественному праву (нематериальному активу), у которого есть владелец и цена, формируемая на основе спроса и предложения.
Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подписаны поправки в законы "О государственной пошлине" и "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах", которые закрепили новые виды лицензируемой деятельности.
Речь идет о провайдерах услуг, к которым относятся:
— крипто-биржа — организация, предоставляющая электронную платформу для покупки, продажи и (или) обмена крипто-активов;
— майнинг-пул — организация, предоставляющая электронную платформу для объединения вычислительных мощностей, которые обеспечивают добычу крипто-активов;
— крипто-депозитарий — организация, предоставляющая электронную платформу и (или) совокупность технических и программных средств по оказанию услуг по выпуску крипто-активов, их первичного размещения и хранения;
— крипто-магазин — организация, предоставляющая электронную платформу и (или) совокупность технических и программных средств по оказанию услуг по покупке и (или) продаже крипто-активов.
На сегодняшний день в стране действуют 12 провайдеров услуг — одна крипто-биржа, 10 крипто-магазинов и один крипто-депозитарий.
Организовывать все это в Узбекистане, согласно закону, можно только с разрешения регулятора - Национального агентства перспективных проектов (НАПП). То есть, получив лицензию и пройдя все процедуры.
"В законе прописали штрафы за работу без лицензии. Штраф за незаконную деятельность провайдера услуг составит 300 базовых расчетных величин (99 млн сумов), а за майнинг без разрешительного документа 150 БРВ (49,5 млн сумов). Но это только одна из мер ответственности, то есть, данными штрафами не ограничатся", — объяснил Sputnik начальник управления развития сферы оборота крипто-активов НАПП Аскаржон Закиров.
Нижняя палата Парламента приняла Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который предусматривает административную и уголовную ответственность, в частности, за нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов и незаконный майнинг. Закон направлен для одобрения в Сенат.
"К этой системе, которая эффективно себя зарекомендовала и функционирует с прошлого года, мы шли около четырех лет. Глядя на других, мы вырабатывали собственный подход", — рассказал Sputnik первый заместитель директора НАПП Вячеслав Пак.
Как выйти на крипто-рынок?
Для того, чтобы купить или продать крипто-активы на бирже, необходимо пройти регистрацию, а также процедуру KYC (сбор и анализ личной информации клиентов — общепринятое правило всех крипто-площадок), верифицировать свою личность, указать контактный номер и электронный адрес.
Процесс регистрации и торгов на платформе проходит онлайн и нет необходимости приезжать непосредственно в офис, рассказал Sputnik менеджер департамента по обслуживанию клиентов крипто-биржи Uznex Сарвар Хайдаров.
"Граждане Узбекистана регистрируются через единую систему OneID. Если человек прошел внутреннюю проверку, то ему предоставляется право открытия крипто-кошелька и регистрации банковской карты. После регистрации карты (UzCARD или Humo) пользователь может переводить средства со своей банковской карты на кошелек и за сумы покупать популярные крипто-активы", — уточнил Сарвар Хайдаров.
Сегодня на крипто-бирже, которая первой получила лицензию в Узбекистане, доступны девять самых популярных монет, в том числе Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana.
По словам Сарвара Хайдарова, администраторы биржи регулярно проверяют работоспособность и мониторят все системы и функции. Единая служба поддержки отвечает на запросы пользователей и помогает с решением сложных вопросов.
"Риски у пользователей практически отсутствуют — биржа надежно защищена, строго соблюдены все условия и предписания международных компаний, таких как, например, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF, так и местным регулятором, — добавляет Сарвар Хайдаров. — Кроме того, каждый пользователь биржи перед тем, как открыть кошелек, проходит проверку по так называемым "серым" и "чёрным" спискам. Это тоже известная практика обеспечения надежности и безопасности крипто-платформ".
Между тем, он считает, что пока узбекистанцы рассматривают крипто-актив как возможность быстро заработать на волатильности (изменчивой цене) "крипты".
По словам Сарвара Хайдарова, крипто-биржа позволяет узбекистанцам легко покупать и продавать монеты, причем только за национальную валюту – сум. Такая возможность у граждан республики появилась в 2021 году.
"Все биржевые операции для резидентов разрешены только за национальную валюту. Граждане могут в рамках исключения продавать крипто-актив иностранцам за иностранную валюту. Эти нормы установлены для того, чтобы избежать оттока валюты из страны", — объясняет Вячеслав Пак.
Между тем, в НАПП пояснили, что крипто-биржа также предоставляет услуги нерезидентам – то есть юридическим и физическим лицам, действующим в Узбекистане, но постоянно проживающим за рубежом. Они также могут проводить между собой операции в иностранной валюте.
Упрощения и запреты
Чтобы на рынок Узбекистана могли зайти иностранные игроки, в республике оптимизировали лицензионные требования и условия.
"С 2018 по 2022 годы у нас были, например, такие требования, как большой уставный фонд в размере более $750 тыс., из которых более $500 тыс. должны были быть зарезервированы на банковском счете в Узбекистане. Сейчас уставный фонд уменьшили до 5 тыс. БРВ — около $140 тыс.", — рассказал Аскаржон Закиров.
Также, отметил он, от иностранных инвесторов требовалось предоставить техническое описание для своих электронных платформ, чтобы понимать, насколько они безопасные.
Многим участникам крипто-рынка такие требования показались слишком завышенными. Узбекистан принял это во внимание и упростил их, а некоторые и вовсе отменил, как, например, предоставление того самого техописания, рассказал Аскаржон Закиров.
Что касается запретов, то в Узбекистане нельзя использовать крипто-актив как средство платежа или приема оплаты.
Кроме того, нельзя проводить операции с анонимными крипто-активами и заниматься скрытым майнингом.
"Скрытый майнинг — это взлом вашего компьютера или любого другого устройства с целью добычи крипто-актива. При этом вы даже не будете знать об этом. Ваши мощности будут использовать против вашей воли. В Узбекистане таких случаев еще не было", — объяснил Sputnik Вячеслав Пак.
"Крипта" как часть экономики
Как рассказал Sputnik Узбекистан старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа, майнинг является деятельностью, относящейся к цифровой экономике, которая развивается очень быстрыми темпами.
"И те страны, в том числе Узбекистан, которые смогут создать инвестиционный климат, сбалансированную и выверенную законодательную базу, учитывающую интересы не только конечных потребителей, но и производителей, смогут занять лидирующие позиции в мире по развитию данного рынка", – поделился мнением эксперт.
По мнению регулятора, крипто-активы — финансовый инструмент, который принесет пользу государству. Систему выстраивают таким образом, чтобы не только предотвратить отток валюты из страны, но и перевести теневые сделки в легальное поле, поскольку "на обслуживании легальных сделок зарабатывают банки и крипто-компании", пояснил Вячеслав Пак.
По его мнению, у этого рынка есть все шансы занять весомую нишу в экономике страны. Так, например, введенные ранее пошлины и сборы уже принесли в бюджет государства с начала года около миллиона долларов.
Кроме того, рынок обеспечивает скорость трансграничных перемещений средств, возможность токенизации активов (преобразования ценных бумаг, драгоценных металлов, недвижимости, товаров и других активов в токены, которые можно купить, продать или обменять), что открывает новые возможности для привлечения инвестиций – как местных, так и иностранных.
"Оборот крипто-активов в Узбекистане даст прирост инвестиционной активности, а также рост числа IT специалистов, которые получат более комфортное нахождение в нашей юрисдикции. Ведь они являются активными пользователями данного вида актива", — считает специалист в области финансов Темур Шайданов.
Для самих же узбекистанцев это возможность разнообразить свои инвестиции. Однако по мнению эксперта, в ближайшее время это вряд ли станет массовым явлением, поскольку стоимость крипто-активов нестабильна. "Хотя многие состоятельные граждане сегодня используют данный механизм для простоты расчетов по всему миру", — заключил Темур Шайданов.