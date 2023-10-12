https://uz.sputniknews.ru/20231012/pogoda-tashkent-12-oktyabr-2023-39845320.html
Дождь и ветер после обеда — погода в Ташкенте на 12 октября
Дождь и ветер после обеда — погода в Ташкенте на 12 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг.
2023-10-12T05:06+0500
2023-10-12T05:06+0500
2023-10-12T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, во второй половине дня дождь, сообщает Узгидромет. Ветер восточный с переходом в западный, 3-8 м/с. К вечеру он может усилиться до 10-12 м/с.Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26 градусов выше нуля.
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ташкент погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Дождь и ветер после обеда — погода в Ташкенте на 12 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, во второй половине дня дождь, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный с переходом в западный, 3-8 м/с. К вечеру он может усилиться до 10-12 м/с.
Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26 градусов выше нуля.