https://uz.sputniknews.ru/20231012/putin-bishkek-sammit-sng-39871273.html

Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ

Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ

Также президент РФ примет участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.

2023-10-12T10:06+0500

2023-10-12T10:06+0500

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Владимир Путин прибыл с визитом в Кыргызстан, где встретится с коллегами по СНГ и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте, сообщает РИА Новости.Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Кыргызстана Садыра Жапарова.Сегодня у Путина запланированы отдельные переговоры с кыргызским коллегой. Они планируют обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.Кроме того, президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.Российский лидер в рамках визита проведет еще ряд отдельных встреч с коллегами по СНГ. Сегодня также состоится его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, возможное возвращение карабахских армян в места их проживания.А в пятницу президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, они обсудят вопросы региональной безопасности и функционирования российской базы в республике.

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