https://uz.sputniknews.ru/20231012/putin-bishkek-sammit-sng-39871273.html
Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ
Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ
Также президент РФ примет участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
2023-10-12T10:06+0500
2023-10-12T10:06+0500
2023-10-12T10:20+0500
политика
в мире
владимир путин
садыр жапаров
кыргызстан
бишкек
россия
президент
саммит
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39870424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee90c685085b56cba4d418ce3fcce2ad.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Владимир Путин прибыл с визитом в Кыргызстан, где встретится с коллегами по СНГ и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте, сообщает РИА Новости.Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Кыргызстана Садыра Жапарова.Сегодня у Путина запланированы отдельные переговоры с кыргызским коллегой. Они планируют обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.Кроме того, президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.Российский лидер в рамках визита проведет еще ряд отдельных встреч с коллегами по СНГ. Сегодня также состоится его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, возможное возвращение карабахских армян в места их проживания.А в пятницу президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, они обсудят вопросы региональной безопасности и функционирования российской базы в республике.
бишкек
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39870424_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_6514d12a95fbe8dd19d017edb2bed65d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире россия владимир путин кыргызстан саммит снг бишкек россия ильхам алиев садыр жапаров политика
в мире россия владимир путин кыргызстан саммит снг бишкек россия ильхам алиев садыр жапаров политика
Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ
10:06 12.10.2023 (обновлено: 10:20 12.10.2023)
Также президент РФ примет участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Владимир Путин прибыл с визитом в Кыргызстан, где встретится с коллегами по СНГ и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте, сообщает РИА Новости.
Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Кыргызстана Садыра Жапарова.
Сегодня у Путина запланированы отдельные переговоры с кыргызским коллегой. Они планируют обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.
Кроме того, президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
Российский лидер в рамках визита проведет еще ряд отдельных встреч с коллегами по СНГ. Сегодня также состоится его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, возможное возвращение карабахских армян в места их проживания.
А в пятницу президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, они обсудят вопросы региональной безопасности и функционирования российской базы в республике.