https://uz.sputniknews.ru/20231012/putin-japarov-aviabaza-kant-bezopasnost-39896595.html

Путин и Жапаров отметили роль авиабазы Кант в безопасности региона

Путин и Жапаров отметили роль авиабазы Кант в безопасности региона

Стороны высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

2023-10-12T20:02+0500

2023-10-12T20:02+0500

2023-10-12T20:02+0500

россия

кыргызстан

бишкек

авиабаза

владимир путин

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что на переговорах с лидером России Владимиром Путиным в Бишкеке была отмечена положительная роль авиабазы Кант в обеспечении безопасности региона. По словам Жапарова, Кыргызстан и Россия подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества, подписанные двусторонние документы "являются наглядным тому подтверждением". Как добавил кыргызский президент, в рамках переговоров лидеры отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. Договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия. Напомним, президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Бишкеке, где он примет участие в саммите СНГ.

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