https://uz.sputniknews.ru/20231012/putin-japarov-aviabaza-kant-bezopasnost-39896595.html
Путин и Жапаров отметили роль авиабазы Кант в безопасности региона
Путин и Жапаров отметили роль авиабазы Кант в безопасности региона
Стороны высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
2023-10-12T20:02+0500
2023-10-12T20:02+0500
2023-10-12T20:02+0500
россия
кыргызстан
бишкек
авиабаза
владимир путин
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что на переговорах с лидером России Владимиром Путиным в Бишкеке была отмечена положительная роль авиабазы Кант в обеспечении безопасности региона. По словам Жапарова, Кыргызстан и Россия подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества, подписанные двусторонние документы "являются наглядным тому подтверждением". Как добавил кыргызский президент, в рамках переговоров лидеры отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. Договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия. Напомним, президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Бишкеке, где он примет участие в саммите СНГ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан россия авиабаза кант владимир путин садыр жапаров визит
кыргызстан россия авиабаза кант владимир путин садыр жапаров визит
Путин и Жапаров отметили роль авиабазы Кант в безопасности региона
Стороны высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что на переговорах с лидером России Владимиром Путиным в Бишкеке была отмечена положительная роль авиабазы Кант в обеспечении безопасности региона.
"В области безопасности мы отметили положительную роль объединенной российской военной базы в городе Кант и высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, кибербезопасности и другими формами транснациональной организованной преступности как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - заявил Жапаров по итогам переговоров.
По словам Жапарова, Кыргызстан и Россия подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества, подписанные двусторонние документы "являются наглядным тому подтверждением".
Как добавил кыргызский президент, в рамках переговоров лидеры отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. Договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия.
"Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений", - подытожил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Бишкеке, где он примет участие в саммите СНГ.