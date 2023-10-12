https://uz.sputniknews.ru/20231012/putin-japarov-orden-pocheta-39883772.html
Путин наградил Жапарова орденом Почета
Путин наградил Жапарова орденом Почета
Российский президент вручил награду своему кыргызскому коллеге на полях саммита СНГ в Бишкеке.
2023-10-12T15:20+0500
2023-10-12T15:20+0500
2023-10-12T15:20+0500
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бишкек
владимир путин
садыр жапаров
государственная награда
орден почета
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил главе Кыргызстана Садыру Жапарову орден Почета, сообщает пресс-служба Кремля.Садыр Жапаров удостоен государственной награды РФ "за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве", говорится в указе о награждении.Российский лидер вручил государственную награду в рамках официального визита в Бишкек, куда он прибыл для участия в саммите СНГ и в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Кыргызстана Садыра Жапарова.Сегодня у Путина запланированы отдельные переговоры с кыргызским коллегой. Они планируют обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.
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в мире россия кыргызстан бишкек саммит снг владимир путин официальный визит садыр жапаров орден почета
в мире россия кыргызстан бишкек саммит снг владимир путин официальный визит садыр жапаров орден почета
Путин наградил Жапарова орденом Почета
Российский президент вручил награду своему кыргызскому коллеге в ходе официального визита в Бишкек.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил главе Кыргызстана Садыру Жапарову орден Почета, сообщает пресс-служба Кремля.
Садыр Жапаров удостоен государственной награды РФ "за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве", говорится в указе о награждении.
Российский лидер вручил государственную награду в рамках официального визита в Бишкек, куда он прибыл для участия в саммите СНГ и в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Кыргызстана Садыра Жапарова.
Сегодня у Путина запланированы отдельные переговоры с кыргызским коллегой. Они планируют обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.