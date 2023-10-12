https://uz.sputniknews.ru/20231012/rf-kyrgyzstan-biologicheskaya-bezopasnost-39885192.html

РФ и Кыргызстан подписали меморандум по биологической безопасности

РФ и Кыргызстан подписали меморандум по биологической безопасности

Меморандум подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

2023-10-12T15:48+0500

2023-10-12T15:48+0500

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россия

кыргызстан

безопасность

сергей лавров

мид

министр здравоохранения

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия и Кыргызстан подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и ряд других двусторонних соглашений, сообщает РИА Новости.Документ подписан по итогам переговоров лидеров двух стран в Бишкеке. В церемонии подписания приняли участие президенты РФ Владимир Путин и Кыргызстана Садыр Жапаров. Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Кыргызстана по вопросам обеспечения биологической безопасности подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев. Кроме того, стороны подписали соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством РФ об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств и программу их сотрудничества на 2024-2025 годы. Две страны заключили меморандум о взаимопонимании в области развития лесного хозяйства и охраны окружающей среды и природных ресурсов. Был также подписан протокол о намерениях между министерством образования и науки Кыргызстана и МГУ им. Ломоносова.

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