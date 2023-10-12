https://uz.sputniknews.ru/20231012/rf-kyrgyzstan-biologicheskaya-bezopasnost-39885192.html
РФ и Кыргызстан подписали меморандум по биологической безопасности
РФ и Кыргызстан подписали меморандум по биологической безопасности
Меморандум подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.
2023-10-12T15:48+0500
2023-10-12T15:48+0500
2023-10-12T16:09+0500
россия
кыргызстан
безопасность
сергей лавров
мид
министр здравоохранения
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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия и Кыргызстан подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и ряд других двусторонних соглашений, сообщает РИА Новости.Документ подписан по итогам переговоров лидеров двух стран в Бишкеке. В церемонии подписания приняли участие президенты РФ Владимир Путин и Кыргызстана Садыр Жапаров. Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Кыргызстана по вопросам обеспечения биологической безопасности подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев. Кроме того, стороны подписали соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством РФ об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств и программу их сотрудничества на 2024-2025 годы. Две страны заключили меморандум о взаимопонимании в области развития лесного хозяйства и охраны окружающей среды и природных ресурсов. Был также подписан протокол о намерениях между министерством образования и науки Кыргызстана и МГУ им. Ломоносова.
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россия кыргызстан меморандум биологическая безопасность владимир путин садыр жапаров официальный визит министр иностранных дел мид сергей лавров министр здравоохранения алымкадыр бейшеналиев
россия кыргызстан меморандум биологическая безопасность владимир путин садыр жапаров официальный визит министр иностранных дел мид сергей лавров министр здравоохранения алымкадыр бейшеналиев
РФ и Кыргызстан подписали меморандум по биологической безопасности
15:48 12.10.2023 (обновлено: 16:09 12.10.2023)
Меморандум подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия и Кыргызстан подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и ряд других двусторонних соглашений, сообщает РИА Новости.
Документ подписан по итогам переговоров лидеров двух стран в Бишкеке. В церемонии подписания приняли участие президенты РФ Владимир Путин и Кыргызстана Садыр Жапаров.
Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Кыргызстана по вопросам обеспечения биологической безопасности подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.
Кроме того, стороны подписали соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством РФ об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств и программу их сотрудничества на 2024-2025 годы.
Две страны заключили меморандум о взаимопонимании в области развития лесного хозяйства и охраны окружающей среды и природных ресурсов. Был также подписан протокол о намерениях между министерством образования и науки Кыргызстана и МГУ им. Ломоносова.