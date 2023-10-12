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Что обсудят в Бишкеке лидеры стран СНГ — эксперты

Что обсудят в Бишкеке лидеры стран СНГ — эксперты

Эксперты ожидают, что главными темами саммита станут вопросы логистики, торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере энергетики. Но в приоритете будет вопрос региональной безопасности.

2023-10-12T14:59+0500

2023-10-12T14:59+0500

2023-10-12T14:59+0500

мнение эксперта

политика

бишкек

кыргызстан

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В Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств Содружества независимых государств.По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиера Эргашева, значение СНГ как площадки, где лидеры стран могут лично встретиться и обсудить важные вопросы, в будущем будет только усиливаться.Предстоящее заседание глав государств СНГ поможет региону Центральной Азии укрепить свое геополитическое положение, защитить национальные интересы и сохранить независимость в текущих геополитических условиях, считает научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.В частности, лидеры обсудят вопрос решения региональных проблем, считает эксперт.Обсуждение вопросов обеспечения безопасности стран СНГ отмечает и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.Также, по ее мнению, еще одной важной темой станет политическая безопасность Узбекистана.Важнейший блок вопросов, которые планируют обсуждать, коснется экономики, убежден Бахтиер Эргашев. При этом самые важные из них — вопросы энергетического и транспортно-логистического сотрудничества.Вместе с тем, лидеры стран обсудят и общие вопросы торгово-экономической деятельности всего региона, включая инвестиционные показатели и товарооборот, считает Екатерина Новикова. В частности, будут проанализированы первые результаты по соглашению о свободной торговле услугами, которое было подписано в начале лета этого года в Сочи в рамках сотрудничества стран СНГ, добавила эксперт.Что касается гуманитарного взаимодействия, то лидеры стран с большой вероятностью затронут вопрос защиты прав трудовых мигрантов, обеспечение более четких и прозрачных механизмов трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию.Также речь в Бишкеке пойдет об укреплении дипломатических отношений, считает Александр Ильинский.После недавнего успешного официального визита Шавката Мирзиёева в Россию и подписания важных соглашений по ряду направлений — от энергетики и транспорта до взаимодействия внешнеполитических ведомств и открытия генконсульства России в Самарканде — все еще остаются вопросы, которые необходимо обсудить, убежден Бахтиер Эргашев.Конкретные темы, которые могут быть подняты на встрече, зависят от практических потребностей и национальных интересов каждого из двух государств, говорит Александр Ильинский. При этом, эксперт отмечает, что регулярные двусторонние встречи президентов России и Узбекистана являются частью укрепления доверия, расширения сотрудничества и решения проблем, которые могут возникать между двумя странами.По мнению Ильинского, встреча российского президента с главой Узбекистана может быть связана с изменяющейся геополитической ситуацией и стремлением России активизировать участие в региональных процессах.Проведение встречи в Бишкеке говорит о желании стран региона самостоятельно определять свое будущее и развивать взаимовыгодные отношения, убежден Александр Ильинский. Это позволяет сохранить политическую независимость и экономический суверенитет стран региона в условиях изменчивой геополитической обстановки, заключил эксперт.

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