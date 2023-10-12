Что обсудят в Бишкеке лидеры стран СНГ — эксперты
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Эксперты ожидают, что главными темами саммита станут вопросы логистики, торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере энергетики. Но в приоритете будет вопрос региональной безопасности.
В Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств Содружества независимых государств.
По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиера Эргашева, значение СНГ как площадки, где лидеры стран могут лично встретиться и обсудить важные вопросы, в будущем будет только усиливаться.
© Страница в социальных сетях Бахтиёра ЭргашеваДиректор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
"Такие встречи имеют долгосрочное политическое или даже геополитическое значение. Поскольку увеличивается не только градус противостояния между двумя блоками, но и пространство, где они противостоят друг другу. Теперь это не только Украина и Ближний Восток — серьезное усиление противостояния происходит между Китаем и США (и их союзниками). Поэтому предстоящая встреча — это возможность обсудить те перспективы, которые ожидают страны СНГ, южнокавказский кейс, закрытие вопроса с Нагорным Карабахом", — указал эксперт.
Предстоящее заседание глав государств СНГ поможет региону Центральной Азии укрепить свое геополитическое положение, защитить национальные интересы и сохранить независимость в текущих геополитических условиях, считает научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
В частности, лидеры обсудят вопрос решения региональных проблем, считает эксперт.
"Некоторые из этих проблем могут быть связаны с конфликтами, миграцией, транспортным и энергетическим сотрудничеством. Главы стран могут обменяться мнениями и искать пути решения различных конфликтных вопросов, таких как война на Ближнем Востоке, конфликт на Украине или ситуация в Нагорном Карабахе", — перечислил Ильинский.
Обсуждение вопросов обеспечения безопасности стран СНГ отмечает и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
"Отдельно хотелось бы подчеркнуть обсуждение вопросов обеспечения безопасности стран СНГ и ключевой роли российской военной промышленности в данном вопросе", — добавила эксперт.
Также, по ее мнению, еще одной важной темой станет политическая безопасность Узбекистана.
"СНГ стало привлекательным для западного блока стран, в первую очередь для США, что требует дополнительных мер по взаимодействию и укреплению стратегических связей с Россией", — считает Новикова.
Важнейший блок вопросов, которые планируют обсуждать, коснется экономики, убежден Бахтиер Эргашев. При этом самые важные из них — вопросы энергетического и транспортно-логистического сотрудничества.
"В условиях противостояния двух блоков идет серьезная работа по формированию альтернативных маршрутов и, в частности, срединного маршрута, который будет проходить из Китая через страны Центральной Азии, через Транскаспийский коридор, через Южный Кавказ с выходом на средиземноморские порты Турции", — говорит эксперт.
Вместе с тем, лидеры стран обсудят и общие вопросы торгово-экономической деятельности всего региона, включая инвестиционные показатели и товарооборот, считает Екатерина Новикова.
В частности, будут проанализированы первые результаты по соглашению о свободной торговле услугами, которое было подписано в начале лета этого года в Сочи в рамках сотрудничества стран СНГ, добавила эксперт.
Что касается гуманитарного взаимодействия, то лидеры стран с большой вероятностью затронут вопрос защиты прав трудовых мигрантов, обеспечение более четких и прозрачных механизмов трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию.
Также речь в Бишкеке пойдет об укреплении дипломатических отношений, считает Александр Ильинский.
"Визит президента России в Кыргызстан является доказательством важности сотрудничества России со странами Центральной Азии. Переговоры между главами государств позволят укрепить дипломатические отношения и обсудить взаимные интересы в различных сферах, включая экономику, безопасность и культуру", — прогнозирует эксперт.
После недавнего успешного официального визита Шавката Мирзиёева в Россию и подписания важных соглашений по ряду направлений — от энергетики и транспорта до взаимодействия внешнеполитических ведомств и открытия генконсульства России в Самарканде — все еще остаются вопросы, которые необходимо обсудить, убежден Бахтиер Эргашев.
"Они касаются, прежде всего, обеспечения региональной безопасности, в частности, речь идет об афганском факторе", — сказал он.
Конкретные темы, которые могут быть подняты на встрече, зависят от практических потребностей и национальных интересов каждого из двух государств, говорит Александр Ильинский. При этом, эксперт отмечает, что регулярные двусторонние встречи президентов России и Узбекистана являются частью укрепления доверия, расширения сотрудничества и решения проблем, которые могут возникать между двумя странами.
По мнению Ильинского, встреча российского президента с главой Узбекистана может быть связана с изменяющейся геополитической ситуацией и стремлением России активизировать участие в региональных процессах.
"Взаимодействие с Узбекистаном, который является одним из крупнейших и важных государств в Центральной Азии, может быть важным в рамках стратегии России в этом регионе", — уточнил эксперт.
Проведение встречи в Бишкеке говорит о желании стран региона самостоятельно определять свое будущее и развивать взаимовыгодные отношения, убежден Александр Ильинский. Это позволяет сохранить политическую независимость и экономический суверенитет стран региона в условиях изменчивой геополитической обстановки, заключил эксперт.