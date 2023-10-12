Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бобуржон Валижонов. Архивное фото
Выставка Саламата Бабаджанова, экскурсия в конноспортивный клуб и бесплатный мастер-класс по созданию принта на одежде. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 14 октября
Кинопаркинг под открытым небом
Зрители смогут посмотреть фильмы "Дождливый день в Нью-Йорке" и "Дэдпул" в личном авто под открытым небом на кинопаркинге Humo Arena.
Время: 18.30, 20.30
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов за одну машину
Зрители смогут посмотреть фильмы "Дождливый день в Нью-Йорке" и "Дэдпул" в личном авто под открытым небом на кинопаркинге Humo Arena.
Время: 18.30, 20.30
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов за одну машину
Выставка художника из Каракалпакстана
Представитель новой волны экспрессионизма, художник Саламат Бабаджанов представит 30 работ, каждая из которых олицетворяет поиск художника.
Время: 11.00
Место: HLMRDV gallery
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90−977−8803, (+998) 90−977−8878
Представитель новой волны экспрессионизма, художник Саламат Бабаджанов представит 30 работ, каждая из которых олицетворяет поиск художника.
Время: 11.00
Место: HLMRDV gallery
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90−977−8803, (+998) 90−977−8878
Детская шоу-программа
Маленьких участников ждет шоу космических аниматоров, полет в звездном куполе, а также конкурсы с подарками.
Время: 11.00
Место: Планетарий
Стоимость билетов: 70 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727
Маленьких участников ждет шоу космических аниматоров, полет в звездном куполе, а также конкурсы с подарками.
Время: 11.00
Место: Планетарий
Стоимость билетов: 70 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727
Мастер-класс по созданию принта на одежде
На мастер-классе участники узнают о векторной и растровой графике, секретах долговечного принта на одежде, а также попробуют напечатать собственный принт на футболке.
Время: 18.30
Место: IT STEP
Участие бесплатное (необходима регистрация по ссылке: https://tashkent.itstep.org/events-ru/besplatnyj-master-klass-sozdaj-svoj-print)
На мастер-классе участники узнают о векторной и растровой графике, секретах долговечного принта на одежде, а также попробуют напечатать собственный принт на футболке.
Время: 18.30
Место: IT STEP
Участие бесплатное (необходима регистрация по ссылке: https://tashkent.itstep.org/events-ru/besplatnyj-master-klass-sozdaj-svoj-print)
Воскресенье, 15 октября
Экскурсия в конноспортивный клуб
Участники познакомятся с породистыми лошадьми, увидят выступление мастера наездника, а также проедут верхом пробный круг по манежу с инструктором и примут участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость билетов: 75 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Участники познакомятся с породистыми лошадьми, увидят выступление мастера наездника, а также проедут верхом пробный круг по манежу с инструктором и примут участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость билетов: 75 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Детское интерактивное шоу
Для маленьких гостей подготовят шоу-программу по мотивам мультфильма "Щенячий патруль" а также викторину и игры с аниматорами. Все участники смогут принять участие и в розыгрыше сладких подарков.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Для маленьких гостей подготовят шоу-программу по мотивам мультфильма "Щенячий патруль" а также викторину и игры с аниматорами. Все участники смогут принять участие и в розыгрыше сладких подарков.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Научная программа для детей
В детском научном центре Глобус за полтора часа маленькие участники исследуют опорно-двигательный аппарат, сконструируют скелет человека и изучат работу головного мозга. А также узнают о работе сердца и кожи.
Время: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Место: Детский Научный Центр ГЛОБУС
Стоимость участия: 120 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90-035-52-13
В детском научном центре Глобус за полтора часа маленькие участники исследуют опорно-двигательный аппарат, сконструируют скелет человека и изучат работу головного мозга. А также узнают о работе сердца и кожи.
Время: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Место: Детский Научный Центр ГЛОБУС
Стоимость участия: 120 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90-035-52-13