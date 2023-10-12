https://uz.sputniknews.ru/20231012/tashkent-afisha-vyhodnyye-39895180.html

Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте

Выставка Саламата Бабаджанова, экскурсия в конноспортивный клуб и бесплатный мастер-класс по созданию принта на одежде. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-10-12T19:42+0500

2023-10-12T19:42+0500

2023-10-12T19:42+0500

узбекистан

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Суббота, 14 октябряКинопаркинг под открытым небомЗрители смогут посмотреть фильмы "Дождливый день в Нью-Йорке" и "Дэдпул" в личном авто под открытым небом на кинопаркинге Humo Arena.Время: 18.30, 20.30Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 100 тыс. сумов за одну машинуВыставка художника из КаракалпакстанаПредставитель новой волны экспрессионизма, художник Саламат Бабаджанов представит 30 работ, каждая из которых олицетворяет поиск художника.Время: 11.00Место: HLMRDV galleryВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90−977−8803, (+998) 90−977−8878Детская шоу-программаМаленьких участников ждет шоу космических аниматоров, полет в звездном куполе, а также конкурсы с подарками.Время: 11.00Место: ПланетарийСтоимость билетов: 70 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727Мастер-класс по созданию принта на одеждеНа мастер-классе участники узнают о векторной и растровой графике, секретах долговечного принта на одежде, а также попробуют напечатать собственный принт на футболке.Время: 18.30Место: IT STEPУчастие бесплатное (необходима регистрация по ссылке: https://tashkent.itstep.org/events-ru/besplatnyj-master-klass-sozdaj-svoj-print)Воскресенье, 15 октябряЭкскурсия в конноспортивный клубУчастники познакомятся с породистыми лошадьми, увидят выступление мастера наездника, а также проедут верхом пробный круг по манежу с инструктором и примут участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.Время: 11.30Место: Конноспортивный клуб Argamak SherСтоимость билетов: 75 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198Детское интерактивное шоуДля маленьких гостей подготовят шоу-программу по мотивам мультфильма "Щенячий патруль" а также викторину и игры с аниматорами. Все участники смогут принять участие и в розыгрыше сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Научная программа для детейВ детском научном центре Глобус за полтора часа маленькие участники исследуют опорно-двигательный аппарат, сконструируют скелет человека и изучат работу головного мозга. А также узнают о работе сердца и кожи.Время: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00Место: Детский Научный Центр ГЛОБУССтоимость участия: 120 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90-035-52-13

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