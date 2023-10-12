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https://uz.sputniknews.ru/20231012/tashkent-afisha-vyhodnyye-39895180.html
Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте
Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте
Выставка Саламата Бабаджанова, экскурсия в конноспортивный клуб и бесплатный мастер-класс по созданию принта на одежде. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-10-12T19:42+0500
2023-10-12T19:42+0500
узбекистан
ташкент
выходные
афиша на выходные
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Суббота, 14 октябряКинопаркинг под открытым небомЗрители смогут посмотреть фильмы "Дождливый день в Нью-Йорке" и "Дэдпул" в личном авто под открытым небом на кинопаркинге Humo Arena.Время: 18.30, 20.30Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 100 тыс. сумов за одну машинуВыставка художника из КаракалпакстанаПредставитель новой волны экспрессионизма, художник Саламат Бабаджанов представит 30 работ, каждая из которых олицетворяет поиск художника.Время: 11.00Место: HLMRDV galleryВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90−977−8803, (+998) 90−977−8878Детская шоу-программаМаленьких участников ждет шоу космических аниматоров, полет в звездном куполе, а также конкурсы с подарками.Время: 11.00Место: ПланетарийСтоимость билетов: 70 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727Мастер-класс по созданию принта на одеждеНа мастер-классе участники узнают о векторной и растровой графике, секретах долговечного принта на одежде, а также попробуют напечатать собственный принт на футболке.Время: 18.30Место: IT STEPУчастие бесплатное (необходима регистрация по ссылке: https://tashkent.itstep.org/events-ru/besplatnyj-master-klass-sozdaj-svoj-print)Воскресенье, 15 октябряЭкскурсия в конноспортивный клубУчастники познакомятся с породистыми лошадьми, увидят выступление мастера наездника, а также проедут верхом пробный круг по манежу с инструктором и примут участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.Время: 11.30Место: Конноспортивный клуб Argamak SherСтоимость билетов: 75 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198Детское интерактивное шоуДля маленьких гостей подготовят шоу-программу по мотивам мультфильма "Щенячий патруль" а также викторину и игры с аниматорами. Все участники смогут принять участие и в розыгрыше сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Научная программа для детейВ детском научном центре Глобус за полтора часа маленькие участники исследуют опорно-двигательный аппарат, сконструируют скелет человека и изучат работу головного мозга. А также узнают о работе сердца и кожи.Время: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00Место: Детский Научный Центр ГЛОБУССтоимость участия: 120 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90-035-52-13
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узбекистан общество ташкент куда сходить куда сводить ребенка развлечения шоу кинопаркинг humo arena дождливый день в нью-йорке дедпул выставка художника саламат бабаджанов hlmrdv gallery детская шоу-программа космос космические приключения конкурсы подарки планетарий принт на одежде графика конноспортивный клуб катание на лошадях argamak sher интерактивное шоу научная программа
узбекистан общество ташкент куда сходить куда сводить ребенка развлечения шоу кинопаркинг humo arena дождливый день в нью-йорке дедпул выставка художника саламат бабаджанов hlmrdv gallery детская шоу-программа космос космические приключения конкурсы подарки планетарий принт на одежде графика конноспортивный клуб катание на лошадях argamak sher интерактивное шоу научная программа

Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте

19:42 12.10.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанский всадник Бобуржон Валижонов. Архивное фото
Узбекистанский всадник Бобуржон Валижонов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Выставка Саламата Бабаджанова, экскурсия в конноспортивный клуб и бесплатный мастер-класс по созданию принта на одежде. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 14 октября

Кинопаркинг под открытым небом
Зрители смогут посмотреть фильмы "Дождливый день в Нью-Йорке" и "Дэдпул" в личном авто под открытым небом на кинопаркинге Humo Arena.
Время: 18.30, 20.30
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов за одну машину
Выставка художника из Каракалпакстана
Представитель новой волны экспрессионизма, художник Саламат Бабаджанов представит 30 работ, каждая из которых олицетворяет поиск художника.
Время: 11.00
Место: HLMRDV gallery
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90−977−8803, (+998) 90−977−8878
Детская шоу-программа
Маленьких участников ждет шоу космических аниматоров, полет в звездном куполе, а также конкурсы с подарками.
Время: 11.00
Место: Планетарий
Стоимость билетов: 70 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134, (+998) 90−820−9727
Мастер-класс по созданию принта на одежде
На мастер-классе участники узнают о векторной и растровой графике, секретах долговечного принта на одежде, а также попробуют напечатать собственный принт на футболке.
Время: 18.30
Место: IT STEP
Участие бесплатное (необходима регистрация по ссылке: https://tashkent.itstep.org/events-ru/besplatnyj-master-klass-sozdaj-svoj-print)

Воскресенье, 15 октября

Экскурсия в конноспортивный клуб
Участники познакомятся с породистыми лошадьми, увидят выступление мастера наездника, а также проедут верхом пробный круг по манежу с инструктором и примут участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость билетов: 75 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Детское интерактивное шоу
Для маленьких гостей подготовят шоу-программу по мотивам мультфильма "Щенячий патруль" а также викторину и игры с аниматорами. Все участники смогут принять участие и в розыгрыше сладких подарков.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Научная программа для детей
В детском научном центре Глобус за полтора часа маленькие участники исследуют опорно-двигательный аппарат, сконструируют скелет человека и изучат работу головного мозга. А также узнают о работе сердца и кожи.
Время: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Место: Детский Научный Центр ГЛОБУС
Стоимость участия: 120 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90-035-52-13
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