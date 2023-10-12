В Ташкенте одна из котельных приостановила работу
10:15 12.10.2023 (обновлено: 10:21 12.10.2023)
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Таштеплоцентраль на сутки приостановила работу котельной ТЦ-5 “Чиланзарская”. Ограничения подачи горячей воды связаны с подготовкой к отопительному сезону.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Работу котельной ТЦ-5 “Чиланзарская” в Ташкенте приостановили на сутки, сообщает Таштеплоцентраль.
Горячая вода будет отсутствовать с 12 октября с 00.00 до 12 октября 24.00. Ограничения ее подачи связаны с плановыми работами по подготовке к отопительному сезону.
Профилактические мероприятия затрагивают следующие адреса:
ул. Заргарлик, Лутфи, Гулистан, Фархадская, Наккашлык, Ширин, Максуда Шейхзада, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Чиланзар кварталы 10÷26,30,31,Г9А,20А, Наккашлик, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1,2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзор.
В компании уточнили, что подачу горячей воды возобновят сразу после ввода в строй данной котельной.