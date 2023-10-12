https://uz.sputniknews.ru/20231012/tashkent-kotelnaya-rabota-ostanovka-39869066.html

В Ташкенте одна из котельных приостановила работу

В Ташкенте одна из котельных приостановила работу

ООО "Таштеплоцентраль" на сутки приостановила работу котельной ТЦ-5 “Чиланзарская”

2023-10-12T10:15+0500

2023-10-12T10:15+0500

2023-10-12T10:21+0500

ташкент

общество

горячая вода

отключение воды

отопление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/22/51/225137_0:185:3015:1880_1920x0_80_0_0_cea2b94266ed6a71e7a2296c438396e8.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Работу котельной ТЦ-5 “Чиланзарская” в Ташкенте приостановили на сутки, сообщает Таштеплоцентраль.Горячая вода будет отсутствовать с 12 октября с 00.00 до 12 октября 24.00. Ограничения ее подачи связаны с плановыми работами по подготовке к отопительному сезону.Профилактические мероприятия затрагивают следующие адреса: ул. Заргарлик, Лутфи, Гулистан, Фархадская, Наккашлык, Ширин, Максуда Шейхзада, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Чиланзар кварталы 10÷26,30,31,Г9А,20А, Наккашлик, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1,2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзор.В компании уточнили, что подачу горячей воды возобновят сразу после ввода в строй данной котельной.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество отопление горячая вода отключение чиланзар тц-5