https://uz.sputniknews.ru/20231012/uzbekistan-energosistema-zima-video-39897191.html
Готова ли энергосистема Узбекистана к зиме — видео
Готова ли энергосистема Узбекистана к зиме — видео
По всей стране принимаются эффективные меры, чтобы избежать серьезного энергетического кризиса в зимний период.
2023-10-12T20:47+0500
2023-10-12T20:47+0500
2023-10-12T20:47+0500
узбекистан
видео
энергетика
зима
подготовка
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В этом году Узбекистан не столкнется с серьезным энергетическим кризисом. По словам чиновников, приняты важные меры по предотвращению перебоев в энергосистеме.По словам представителя АО "Территориальные электрические сети" Фахриддина Нуралиева, за последние 5 лет потребление электроэнергии населением выросло на 150%.Он подчеркнул, что на вопрос о том, будут ли перебои в энергосистеме, нельзя ответить заранее. Потому что это зависит от ряда объективных и субъективных условий.Сообщается, что по республике заменено 748 трансформаторов и отремонтировано 7548 трансформаторов.Подробнее — в видеоролике Sputnik.
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узбекистан общество энергетическая система зима зимний период подготовка региональные электрические сети потребление электричества кризис
узбекистан общество энергетическая система зима зимний период подготовка региональные электрические сети потребление электричества кризис
Готова ли энергосистема Узбекистана к зиме — видео
По всей стране принимаются эффективные меры, чтобы избежать серьезного энергетического кризиса в зимний период.
В этом году Узбекистан не столкнется с серьезным энергетическим кризисом. По словам чиновников, приняты важные меры по предотвращению перебоев в энергосистеме.
По словам представителя АО "Территориальные электрические сети" Фахриддина Нуралиева, за последние 5 лет потребление электроэнергии населением выросло на 150%.
Он подчеркнул, что на вопрос о том, будут ли перебои в энергосистеме, нельзя ответить заранее. Потому что это зависит от ряда объективных и субъективных условий.
"Однако, даже если эта зима будет такой же, как в прошлом году, в результате принятых сегодня эффективных мер мы не столкнемся с таким тяжелым энергетическим кризисом, как тогда", - говорит Нуралиев.
Сообщается, что по республике заменено 748 трансформаторов и отремонтировано 7548 трансформаторов.
Подробнее — в видеоролике Sputnik.