https://uz.sputniknews.ru/20231012/uzbekistan-energosistema-zima-video-39897191.html

Готова ли энергосистема Узбекистана к зиме — видео

Готова ли энергосистема Узбекистана к зиме — видео

По всей стране принимаются эффективные меры, чтобы избежать серьезного энергетического кризиса в зимний период.

2023-10-12T20:47+0500

2023-10-12T20:47+0500

2023-10-12T20:47+0500

узбекистан

видео

энергетика

зима

подготовка

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В этом году Узбекистан не столкнется с серьезным энергетическим кризисом. По словам чиновников, приняты важные меры по предотвращению перебоев в энергосистеме.По словам представителя АО "Территориальные электрические сети" Фахриддина Нуралиева, за последние 5 лет потребление электроэнергии населением выросло на 150%.Он подчеркнул, что на вопрос о том, будут ли перебои в энергосистеме, нельзя ответить заранее. Потому что это зависит от ряда объективных и субъективных условий.Сообщается, что по республике заменено 748 трансформаторов и отремонтировано 7548 трансформаторов.Подробнее — в видеоролике Sputnik.

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