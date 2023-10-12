Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231012/uzbekistan-energosistema-zima-video-39897191.html
Готова ли энергосистема Узбекистана к зиме — видео
Готова ли энергосистема Узбекистана к зиме — видео
По всей стране принимаются эффективные меры, чтобы избежать серьезного энергетического кризиса в зимний период.
2023-10-12T20:47+0500
2023-10-12T20:47+0500
узбекистан
видео
энергетика
зима
подготовка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39857926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8bfb61c5dd94644a5993d546b4d5e5a1.jpg
В этом году Узбекистан не столкнется с серьезным энергетическим кризисом. По словам чиновников, приняты важные меры по предотвращению перебоев в энергосистеме.По словам представителя АО "Территориальные электрические сети" Фахриддина Нуралиева, за последние 5 лет потребление электроэнергии населением выросло на 150%.Он подчеркнул, что на вопрос о том, будут ли перебои в энергосистеме, нельзя ответить заранее. Потому что это зависит от ряда объективных и субъективных условий.Сообщается, что по республике заменено 748 трансформаторов и отремонтировано 7548 трансформаторов.Подробнее — в видеоролике Sputnik.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39857926_301:0:1741:1080_1920x0_80_0_0_263df586e74b509d78360d651fef39d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан общество энергетическая система зима зимний период подготовка региональные электрические сети потребление электричества кризис
узбекистан общество энергетическая система зима зимний период подготовка региональные электрические сети потребление электричества кризис

Готова ли энергосистема Узбекистана к зиме — видео

20:47 12.10.2023
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
По всей стране принимаются эффективные меры, чтобы избежать серьезного энергетического кризиса в зимний период.
В этом году Узбекистан не столкнется с серьезным энергетическим кризисом. По словам чиновников, приняты важные меры по предотвращению перебоев в энергосистеме.
По словам представителя АО "Территориальные электрические сети" Фахриддина Нуралиева, за последние 5 лет потребление электроэнергии населением выросло на 150%.
Он подчеркнул, что на вопрос о том, будут ли перебои в энергосистеме, нельзя ответить заранее. Потому что это зависит от ряда объективных и субъективных условий.
"Однако, даже если эта зима будет такой же, как в прошлом году, в результате принятых сегодня эффективных мер мы не столкнемся с таким тяжелым энергетическим кризисом, как тогда", - говорит Нуралиев.
Сообщается, что по республике заменено 748 трансформаторов и отремонтировано 7548 трансформаторов.
Подробнее — в видеоролике Sputnik.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0