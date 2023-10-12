https://uz.sputniknews.ru/20231012/uzbekistan-jd-vokzal-udostovereniye-39896754.html
На ЖД вокзалы в Узбекистане теперь можно входить без удостоверения личности
На ЖД вокзалы в Узбекистане теперь можно входить без удостоверения личности
На платформу по-прежнему могут пройти только пассажиры и те, кто встречает или провожает больных и маломобильных пассажиров.
2023-10-12T20:18+0500
2023-10-12T20:18+0500
2023-10-12T20:18+0500
узбекистан
общество
вокзал
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Теперь посетители могут входить на территорию железнодорожных вокзалов в Узбекистане, не предъявляя документы, удостоверяющие личность, сообщает пресс-служба АО "Узтемирёлёлугучи".Это соответствует постановлению кабинета министров.При этом, на платформу допускаются только пассажиры, имеющие билеты на поезд, а также те, кто провожает или встречает больных, пожилых и маломобильных граждан. Они по-прежнему должны предъявлять удостоверение личности, уточнили в пресс-службе.Если же у пассажира нет билета или его данные не совпадают с данными в билете, на платформу и в пассажирские вагоны он допущен не будет.
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узбекистан общество железная дорога вокзал удостоверение личности постановление правительства
узбекистан общество железная дорога вокзал удостоверение личности постановление правительства
На ЖД вокзалы в Узбекистане теперь можно входить без удостоверения личности
На платформу по-прежнему могут пройти только пассажиры и те, кто встречает или провожает больных и маломобильных пассажиров.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Теперь посетители могут входить на территорию железнодорожных вокзалов в Узбекистане, не предъявляя документы, удостоверяющие личность, сообщает
пресс-служба АО "Узтемирёлёлугучи".
Это соответствует постановлению кабинета министров.
При этом, на платформу допускаются только пассажиры, имеющие билеты на поезд, а также те, кто провожает или встречает больных, пожилых и маломобильных граждан. Они по-прежнему должны предъявлять удостоверение личности, уточнили в пресс-службе.
Если же у пассажира нет билета или его данные не совпадают с данными в билете, на платформу и в пассажирские вагоны он допущен не будет.