https://uz.sputniknews.ru/20231012/uzbekistan-jd-vokzal-udostovereniye-39896754.html

На ЖД вокзалы в Узбекистане теперь можно входить без удостоверения личности

На ЖД вокзалы в Узбекистане теперь можно входить без удостоверения личности

На платформу по-прежнему могут пройти только пассажиры и те, кто встречает или провожает больных и маломобильных пассажиров.

2023-10-12T20:18+0500

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узбекистан

общество

вокзал

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Теперь посетители могут входить на территорию железнодорожных вокзалов в Узбекистане, не предъявляя документы, удостоверяющие личность, сообщает пресс-служба АО "Узтемирёлёлугучи".Это соответствует постановлению кабинета министров.При этом, на платформу допускаются только пассажиры, имеющие билеты на поезд, а также те, кто провожает или встречает больных, пожилых и маломобильных граждан. Они по-прежнему должны предъявлять удостоверение личности, уточнили в пресс-службе.Если же у пассажира нет билета или его данные не совпадают с данными в билете, на платформу и в пассажирские вагоны он допущен не будет.

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