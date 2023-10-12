https://uz.sputniknews.ru/20231012/uzbekistan-jenschiny-lgoty-preferentsii-39868628.html

Субсидируемое жилье, беспроцентные кредиты — преференции для женщин в Узбекистане

Субсидируемое жилье, беспроцентные кредиты — преференции для женщин в Узбекистане

Предоставляемые льготы также позволяют женщинам республики получить качественное образование, обеспечивают их соцзащиту. Также государство стимулирует активных и предприимчивых соотечественниц.

2023-10-12T09:35+0500

2023-10-12T09:35+0500

2023-10-12T10:33+0500

узбекистан

женщины

общество

социальная защита

льготы

образование

предпринимательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1142/94/11429448_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_25306d0770361bb678f9047a6c002af6.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Законодательством Узбекистана девушкам женщинам предоставляется более 10 льгот. Пресс-секретарь Минюста Севара Уринбоева более детально рассказала Sputnik о поддержке государства.Узбекистанкам, обучающимся в колледжах и техникумах, выделяются государственные грантыСогласно Постановлению правительства, женщины, поступающие в колледжи и техникумы на платно-контрактной основе, могут подать заявление в директорат своего учебного заведения на обучение на основе государственного гранта до 10 октября. В течение 3-х рабочих дней заявки рассматриваются, обобщаются и передаются для принятия окончательного решения в региональные ведомства министерства высшего образования, науки и инноваций.Женщины, обучающиеся в вузах на платно-контрактной основе, получают беспроцентный кредит на образованиеСогласно решению президента, с 2022 года женщинам, обучающимся на платно-контрактной основе, выдаются льготные беспроцентные кредиты на образование. Причем, кредиты выдаются на все виды обучения — очное, вечернее и заочное.Основная часть кредита погашается в течение 7 лет, начиная с седьмого месяца после окончания обучения студентом. При этом студентки избавлены от бюрократической волокиты и сбора множества документов. От них требуется заявление в банк, документ, удостоверяющий личность, контракт вуза и заверение поручителя.Некоторым категориям женщин будут выдавать рекомендательные письма для поступления в вузыСогласно постановлению Кабинета Министров, женщинам из малообеспеченных семей даются рекомендации при поступлении в вуз на основе государственного гранта.Кому еще могут быть выданы рекомендации:Для получения рекомендации необходимо обратиться в районные (городские) районные отделы и отделы поддержки семьи в электронном виде.Студенткам магистратуры государство возместит расходы на обучениеСоответствующее положение также определено в Постановлении правительства.Согласно ему, стоимость контракта всех женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, включая Академию государственного управления, Академию Генеральной прокуратуры, Высшую школу бизнеса и предпринимательства при министерстве занятости и сокращения бедности будет возмещена.Для этого студентки, поступившие в магистратуру государственного вуза на контракт, обращаются к ректору учебного учреждения с заявлением.Женщинам и девушкам на открытие бизнеса выделяют кредиты — до 33 млн сумовСогласно решению президента, из Государственного спецфонда поддержки женщин кредиты предоставляются на сумму до 33 млн сумов по годовой ставке 14 % с льготным периодом до 3 лет и 6 месяцев.Для получения права на оформление кредита, женщины должны успешно пройти одну из следующих программ:Увольнение женщин, достигших пенсионного возраста, по инициативе работодателя запрещеноСогласно Указу президента расторжение бессрочного трудового договора, заключенного с женщинами до достижения ими 60-летнего возраста, либо до истечения срочного трудового договора по инициативе работодателя запрещается.Услуги адвокатов по делам, связанным с нарушением гендерного равноправия, покрываются государством по требованию женщин.Женщинам, находящимся в трудной социальной ситуации, предоставляется льготное жильеСогласно постановлению Кабинета Министров, 10 % оплаты за недорогое жилье для нуждающихся в нем женщин, в качестве первоначального взноса, выплачивается из Госфонда поддержки женщин организации, в которой работает заявительница. Оставшаяся сумма 90 % покрывается за счет льготного кредита коммерческих банков.Заявки подаются в районный хокимият.Кредит наличными до 5 млн сумов могут получить включенные в "Женскую тетрадь".Постановлением Кабинета Министров самозанятым женщинам, включенным в "Женскую тетрадь", могут быть выданы наличными кредитные средства на закупку необходимого сырья, запасных частей и строительных материалов для ведения домашнего хозяйства, рукоделия, строительства теплицы и др.В "Женскую тетрадь" включены следующие категории женщины старше 30 лет:Активные и предприимчивые женщины награждаются знаком "Почетная женщина".Согласно постановлению Кабинета Министров, женщины, проявившие активность и инициативу в жизни общества и государства, будут награждены медалью "Почетная женщина". Также этот знак вручается женщинам и девушкам, которые способствуют воспитанию здорового и всесторонне развитого поколения, пропаганде национальных ценностей.Предпринимателям, дающим работу женщинам с ограниченными возможностями, предоставляются субсидииСогласно Указу президента, субсидия в размере не менее 2-кратной базовой расчетной суммы (600 тыс. сумов) будет выделена работодателям, трудоустроившим трудоспособных женщин с инвалидностью на срок не менее 6 месяцев.Дети одиноких женщин, включенных в "Женскую тетрадь", также принимаются в детский сад на основании льготного списка. Согласно постановлению Кабинета Министров дети одиноких женщин, нуждающихся в социальной защите и включенных в "Женскую тетрадь", имеют право на льготный прием в государственные дошкольные образовательные организации.Прием детей по льготному списку не распространяется на негосударственные дошкольные образовательные организации, основанные на принципе государственно-частного партнерства.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан женщины общество социальная защита льготы образование предпринимательство