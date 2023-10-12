Субсидируемое жилье, беспроцентные кредиты — преференции для женщин в Узбекистане
09:35 12.10.2023 (обновлено: 10:33 12.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЖенщины на предприятии “Ипак гиламлар” в Фергане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предоставляемые льготы также позволяют женщинам республики получить качественное образование, обеспечивают их соцзащиту. Кроме того, государство стимулирует активных и предприимчивых соотечественниц.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Законодательством Узбекистана девушкам женщинам предоставляется более 10 льгот. Пресс-секретарь Минюста Севара Уринбоева более детально рассказала Sputnik о поддержке государства.
Узбекистанкам, обучающимся в колледжах и техникумах, выделяются государственные гранты
Согласно Постановлению правительства, женщины, поступающие в колледжи и техникумы на платно-контрактной основе, могут подать заявление в директорат своего учебного заведения на обучение на основе государственного гранта до 10 октября. В течение 3-х рабочих дней заявки рассматриваются, обобщаются и передаются для принятия окончательного решения в региональные ведомства министерства высшего образования, науки и инноваций.
Женщины, обучающиеся в вузах на платно-контрактной основе, получают беспроцентный кредит на образование
Согласно решению президента, с 2022 года женщинам, обучающимся на платно-контрактной основе, выдаются льготные беспроцентные кредиты на образование. Причем, кредиты выдаются на все виды обучения — очное, вечернее и заочное.
Основная часть кредита погашается в течение 7 лет, начиная с седьмого месяца после окончания обучения студентом. При этом студентки избавлены от бюрократической волокиты и сбора множества документов. От них требуется заявление в банк, документ, удостоверяющий личность, контракт вуза и заверение поручителя.
Некоторым категориям женщин будут выдавать рекомендательные письма для поступления в вузы
Согласно постановлению Кабинета Министров, женщинам из малообеспеченных семей даются рекомендации при поступлении в вуз на основе государственного гранта.
Кому еще могут быть выданы рекомендации:
девушкам, нуждающимся в социальной защите, воспитывающимся в неполных семьях, потерявших мать, отца или обоих родителей;
женщинам, нуждающимся в социальной защите, у которых умер супруг и которые одни воспитывают несовершеннолетнего ребенка;
женщинам из малообеспеченных семей, имеющих детей с инвалидностью;
дочерям одиноких женщин, проживающим отдельно от родственников и воспитывающим 2-х и более детей;
женщинам из малообеспеченных семей, у которых один или оба родителя имеют инвалидность I или II группы.
Для получения рекомендации необходимо обратиться в районные (городские) районные отделы и отделы поддержки семьи в электронном виде.
Студенткам магистратуры государство возместит расходы на обучение
Соответствующее положение также определено в Постановлении правительства.
Согласно ему, стоимость контракта всех женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, включая Академию государственного управления, Академию Генеральной прокуратуры, Высшую школу бизнеса и предпринимательства при министерстве занятости и сокращения бедности будет возмещена.
Для этого студентки, поступившие в магистратуру государственного вуза на контракт, обращаются к ректору учебного учреждения с заявлением.
Женщинам и девушкам на открытие бизнеса выделяют кредиты — до 33 млн сумов
Согласно решению президента, из Государственного спецфонда поддержки женщин кредиты предоставляются на сумму до 33 млн сумов по годовой ставке 14 % с льготным периодом до 3 лет и 6 месяцев.
Для получения права на оформление кредита, женщины должны успешно пройти одну из следующих программ:
курсы обучения по программам, утвержденным Агентством по развитию предпринимательства и Высшей школой бизнеса и предпринимательства;
спецпрограммы обучения моноцентров "Ишга Мархамат", центров профессионального обучения, районных центров профессионального обучения и центров женского предпринимательства или негосударственных образовательных учреждений.
Увольнение женщин, достигших пенсионного возраста, по инициативе работодателя запрещено
Согласно Указу президента расторжение бессрочного трудового договора, заключенного с женщинами до достижения ими 60-летнего возраста, либо до истечения срочного трудового договора по инициативе работодателя запрещается.
Услуги адвокатов по делам, связанным с нарушением гендерного равноправия, покрываются государством по требованию женщин.
Женщинам, находящимся в трудной социальной ситуации, предоставляется льготное жилье
Согласно постановлению Кабинета Министров, 10 % оплаты за недорогое жилье для нуждающихся в нем женщин, в качестве первоначального взноса, выплачивается из Госфонда поддержки женщин организации, в которой работает заявительница. Оставшаяся сумма 90 % покрывается за счет льготного кредита коммерческих банков.
Заявки подаются в районный хокимият.
Кредит наличными до 5 млн сумов могут получить включенные в "Женскую тетрадь".
Постановлением Кабинета Министров самозанятым женщинам, включенным в "Женскую тетрадь", могут быть выданы наличными кредитные средства на закупку необходимого сырья, запасных частей и строительных материалов для ведения домашнего хозяйства, рукоделия, строительства теплицы и др.
В "Женскую тетрадь" включены следующие категории женщины старше 30 лет:
безработные женщины, нуждающиеся в социальной защите;
нуждающиеся женщины, желающие заняться бизнесом;
нуждающиеся женщины без кормильцев;
малообеспеченные женщины с инвалидностью I и II группы, нуждающиеся в социальной помощи и срочной медицинской помощи;
женщины, нуждающиеся в жилье;
нуждающиеся женщины, имеющие на иждивении детей с инвалидностью.
Активные и предприимчивые женщины награждаются знаком "Почетная женщина".
Согласно постановлению Кабинета Министров, женщины, проявившие активность и инициативу в жизни общества и государства, будут награждены медалью "Почетная женщина". Также этот знак вручается женщинам и девушкам, которые способствуют воспитанию здорового и всесторонне развитого поколения, пропаганде национальных ценностей.
Предпринимателям, дающим работу женщинам с ограниченными возможностями, предоставляются субсидии
Согласно Указу президента, субсидия в размере не менее 2-кратной базовой расчетной суммы (600 тыс. сумов) будет выделена работодателям, трудоустроившим трудоспособных женщин с инвалидностью на срок не менее 6 месяцев.
Дети одиноких женщин, включенных в "Женскую тетрадь", также принимаются в детский сад на основании льготного списка.
Согласно постановлению Кабинета Министров дети одиноких женщин, нуждающихся в социальной защите и включенных в "Женскую тетрадь", имеют право на льготный прием в государственные дошкольные образовательные организации.
Прием детей по льготному списку не распространяется на негосударственные дошкольные образовательные организации, основанные на принципе государственно-частного партнерства.