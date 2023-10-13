https://uz.sputniknews.ru/20231013/chislo-bezrabotnyx-eaes-statistika-39881612.html
Число безработных в ЕАЭС упало на 15%
Число безработных в ЕАЭС упало на 15%
На конец августа 2023 года в государствах союза было 892,9 тыс. безработных.
2023-10-13T19:35+0500
2023-10-13T19:35+0500
2023-10-13T19:36+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
безработица
статистика
еэк
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Количество безработных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на конец августа 2023 года составило 892,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Это на 15% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.Процент нетрудоустроенных людей в целом по ЕАЭС составляет 0,9% от общего числа трудоспособных жителелей. В прошлом году этот показатель составлял 1,1%, сообщает пресс-служба.Более подробную статистику по безработице в ЕАЭС смотрите в нашей инфографике.Напомним, одна из целей ЕАЭС – создание условий для свободного движения рабочей силы. С этой целью на территории Союза создается единая электронная биржа труда, которая даст всем жителям стран-участниц равные возможности для поиска работы на всем пространстве регионального объединения.Кроме того, государства ЕАЭС подписали соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях. Благодаря ему, работникам не придется подтверждать документы об образовании при трудоустройстве в другой стране Союза.Напомним, между Узбекистаном и Россией существует соглашение об организованном наборе сотрудников на предприятия строительной и сельскохозяйственной отраслей.
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инфографика евразийский экономический союз еаэс безработица процент нетрудоустроенных граждан движение рабочей силы электронная биржа труда
инфографика евразийский экономический союз еаэс безработица процент нетрудоустроенных граждан движение рабочей силы электронная биржа труда
Число безработных в ЕАЭС упало на 15%
19:35 13.10.2023 (обновлено: 19:36 13.10.2023)
На конец августа 2023 года в государствах союза было 892,9 тыс. безработных.
Количество безработных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на конец августа 2023 года составило 892,9 тыс. человек, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Это на 15% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Процент нетрудоустроенных людей в целом по ЕАЭС составляет 0,9% от общего числа трудоспособных жителелей. В прошлом году этот показатель составлял 1,1%, сообщает пресс-служба.
Более подробную статистику по безработице в ЕАЭС смотрите в нашей инфографике.
Напомним, одна из целей ЕАЭС – создание условий для свободного движения рабочей силы. С этой целью на территории Союза создается единая электронная биржа труда, которая даст всем жителям стран-участниц равные возможности для поиска работы на всем пространстве регионального объединения.
Кроме того, государства ЕАЭС подписали соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях. Благодаря ему, работникам не придется подтверждать документы об образовании при трудоустройстве в другой стране Союза.
Напомним, между Узбекистаном и Россией существует соглашение об организованном наборе сотрудников на предприятия строительной и сельскохозяйственной отраслей.