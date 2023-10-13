https://uz.sputniknews.ru/20231013/chislo-bezrabotnyx-eaes-statistika-39881612.html

Число безработных в ЕАЭС упало на 15%

Число безработных в ЕАЭС упало на 15%

На конец августа 2023 года в государствах союза было 892,9 тыс. безработных.

2023-10-13T19:35+0500

2023-10-13T19:35+0500

2023-10-13T19:36+0500

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Количество безработных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на конец августа 2023 года составило 892,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Это на 15% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.Процент нетрудоустроенных людей в целом по ЕАЭС составляет 0,9% от общего числа трудоспособных жителелей. В прошлом году этот показатель составлял 1,1%, сообщает пресс-служба.Более подробную статистику по безработице в ЕАЭС смотрите в нашей инфографике.Напомним, одна из целей ЕАЭС – создание условий для свободного движения рабочей силы. С этой целью на территории Союза создается единая электронная биржа труда, которая даст всем жителям стран-участниц равные возможности для поиска работы на всем пространстве регионального объединения.Кроме того, государства ЕАЭС подписали соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях. Благодаря ему, работникам не придется подтверждать документы об образовании при трудоустройстве в другой стране Союза.Напомним, между Узбекистаном и Россией существует соглашение об организованном наборе сотрудников на предприятия строительной и сельскохозяйственной отраслей.

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