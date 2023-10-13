https://uz.sputniknews.ru/20231013/mirziyoev-pochetnyy-znak-sng-nagrajdeniye-39924339.html

Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком СНГ — видео

Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком СНГ — видео

Награду Содружества президенту Узбекистана вручил Генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

2023-10-13T16:04+0500

2023-10-13T16:04+0500

2023-10-13T16:23+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

награда

снг

сергей лебедев

бишкек

саммит

снг

кыргызстан

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39935979_134:0:2560:1364_1920x0_80_0_0_116c76f1e8eb67cc90c50738c2836dc8.jpg

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком Содружества Независимых Государств.Церемония награждения прошла на полях заседания совета глав государств СНГ в Бишкеке.Почетный знак лидеру Узбекистана вручил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.Он же отметил усилия президента Узбекистана, направленные на укрепление отношений дружбы и добрососедства, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого экономического развития стран ЦА и СНГ в целом. Жапаров подчеркнул, что Мирзиёев привнес позитивный тренд по объединению усилий и оказанию взаимной поддержки в целях создания благоприятных условий жизни народов Содружества, обеспечения их политического, экономического и социального прогресса, развития взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества, расширения интеграционных процессов. Жапаров выразил признательность президенту Узбекистана за неоценимый вклад в интеграцию стран СНГ и постоянно выдвигаемые актуальные инициативы, нацеленные на развитие деловых связей и всестороннее плодотворное сотрудничество на пространстве Содружества.Для справки: Почетный знак Содружества Независимых Государств — высшая награда СНГ. Утвержден в 2002 году. Представляет собой цепь, состоящую из звеньев, олицетворяющих флаги двенадцати государств СНГ. Ранее Почетным знаком награждались:

узбекистан

бишкек

снг

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент шавкат мирзиёев снг почетный знак бишкек кыргызстан саммит генеральный секретарь сергей лебедев