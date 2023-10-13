Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком СНГ — видео
16:04 13.10.2023 (обновлено: 16:23 13.10.2023)
© Пресс-служба президента ТаджикистанаШавката Мирзиёева наградили Почетным знаком Содружества Независимых Государств.
Награду Содружества президенту Узбекистана вручили на полях саммита СНГ.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком Содружества Независимых Государств.
Церемония награждения прошла на полях заседания совета глав государств СНГ в Бишкеке.
Почетный знак лидеру Узбекистана вручил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Он же отметил усилия президента Узбекистана, направленные на укрепление отношений дружбы и добрососедства, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого экономического развития стран ЦА и СНГ в целом. Жапаров подчеркнул, что Мирзиёев привнес позитивный тренд по объединению усилий и оказанию взаимной поддержки в целях создания благоприятных условий жизни народов Содружества, обеспечения их политического, экономического и социального прогресса, развития взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества, расширения интеграционных процессов. Жапаров выразил признательность президенту Узбекистана за неоценимый вклад в интеграцию стран СНГ и постоянно выдвигаемые актуальные инициативы, нацеленные на развитие деловых связей и всестороннее плодотворное сотрудничество на пространстве Содружества.
CC0 / Сommons.wikimedia.org / Изображение высшей награды Содружества Независимых Государств - почётного знакаПочётный знак Содружества Независимых Государств.
Почётный знак Содружества Независимых Государств.
CC0 / Сommons.wikimedia.org / Изображение высшей награды Содружества Независимых Государств - почётного знака
Для справки: Почетный знак Содружества Независимых Государств — высшая награда СНГ. Утвержден в 2002 году. Представляет собой цепь, состоящую из звеньев, олицетворяющих флаги двенадцати государств СНГ.
Ранее Почетным знаком награждались:
бывший президент Молдовы Пётр Лучинский;
первый президент РФ Борис Ельцин;
президент России Владимир Путин;
президент Азербайджана Гейдар Алиев;
президент Украины Леонид Кучма;
исполнительный секретарь СНГ Юрий Яров;
президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло;
президент Армении - Роберт Кочарян.