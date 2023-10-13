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https://uz.sputniknews.ru/20231013/mirziyoev-pochetnyy-znak-sng-nagrajdeniye-39924339.html
Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком СНГ — видео
Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком СНГ — видео
Награду Содружества президенту Узбекистана вручил Генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
2023-10-13T16:04+0500
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узбекистан
шавкат мирзиёев
награда
снг
сергей лебедев
бишкек
саммит
снг
кыргызстан
политика
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком Содружества Независимых Государств.Церемония награждения прошла на полях заседания совета глав государств СНГ в Бишкеке.Почетный знак лидеру Узбекистана вручил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.Он же отметил усилия президента Узбекистана, направленные на укрепление отношений дружбы и добрососедства, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого экономического развития стран ЦА и СНГ в целом. Жапаров подчеркнул, что Мирзиёев привнес позитивный тренд по объединению усилий и оказанию взаимной поддержки в целях создания благоприятных условий жизни народов Содружества, обеспечения их политического, экономического и социального прогресса, развития взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества, расширения интеграционных процессов. Жапаров выразил признательность президенту Узбекистана за неоценимый вклад в интеграцию стран СНГ и постоянно выдвигаемые актуальные инициативы, нацеленные на развитие деловых связей и всестороннее плодотворное сотрудничество на пространстве Содружества.Для справки: Почетный знак Содружества Независимых Государств — высшая награда СНГ. Утвержден в 2002 году. Представляет собой цепь, состоящую из звеньев, олицетворяющих флаги двенадцати государств СНГ. Ранее Почетным знаком награждались:
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узбекистан президент шавкат мирзиёев снг почетный знак бишкек кыргызстан саммит генеральный секретарь сергей лебедев
узбекистан президент шавкат мирзиёев снг почетный знак бишкек кыргызстан саммит генеральный секретарь сергей лебедев

Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком СНГ — видео

16:04 13.10.2023 (обновлено: 16:23 13.10.2023)
© Пресс-служба президента ТаджикистанаШавката Мирзиёева наградили Почетным знаком Содружества Независимых Государств.
Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком Содружества Независимых Государств. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
© Пресс-служба президента Таджикистана
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Награду Содружества президенту Узбекистана вручили на полях саммита СНГ.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавката Мирзиёева наградили Почетным знаком Содружества Независимых Государств.
Церемония награждения прошла на полях заседания совета глав государств СНГ в Бишкеке.
Почетный знак лидеру Узбекистана вручил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Он же отметил усилия президента Узбекистана, направленные на укрепление отношений дружбы и добрососедства, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого экономического развития стран ЦА и СНГ в целом. Жапаров подчеркнул, что Мирзиёев привнес позитивный тренд по объединению усилий и оказанию взаимной поддержки в целях создания благоприятных условий жизни народов Содружества, обеспечения их политического, экономического и социального прогресса, развития взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества, расширения интеграционных процессов. Жапаров выразил признательность президенту Узбекистана за неоценимый вклад в интеграцию стран СНГ и постоянно выдвигаемые актуальные инициативы, нацеленные на развитие деловых связей и всестороннее плодотворное сотрудничество на пространстве Содружества.
CC0 / Сommons.wikimedia.org / Изображение высшей награды Содружества Независимых Государств - почётного знакаПочётный знак Содружества Независимых Государств.
Почётный знак Содружества Независимых Государств. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
Почётный знак Содружества Независимых Государств.
CC0 / Сommons.wikimedia.org / Изображение высшей награды Содружества Независимых Государств - почётного знака
Для справки: Почетный знак Содружества Независимых Государств — высшая награда СНГ. Утвержден в 2002 году. Представляет собой цепь, состоящую из звеньев, олицетворяющих флаги двенадцати государств СНГ.
Ранее Почетным знаком награждались:
бывший президент Молдовы Пётр Лучинский;
первый президент РФ Борис Ельцин;
президент России Владимир Путин;
президент Азербайджана Гейдар Алиев;
президент Украины Леонид Кучма;
исполнительный секретарь СНГ Юрий Яров;
президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло;
президент Армении - Роберт Кочарян.
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