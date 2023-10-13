Доллар подешевел — курс валют в Узбекистане на 16 октября
16:33 13.10.2023 (обновлено: 16:42 13.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана с 16 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 217,85 сумов (-11,06), евро — 12 864,17 сумов (-120,59), рубля — 125,78 сумов (-0,48), а китайского юаня — 1 671,98 сумов (-3,36), сообщает ЦБ страны.