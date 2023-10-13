https://uz.sputniknews.ru/20231013/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-16-oktyabr-2023-39937501.html

Доллар подешевел — курс валют в Узбекистане на 16 октября

Доллар подешевел — курс валют в Узбекистане на 16 октября

Центральный банк Узбекистана с 16 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-10-13T16:33+0500

2023-10-13T16:33+0500

2023-10-13T16:42+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 217,85 сумов (-11,06), евро — 12 864,17 сумов (-120,59), рубля — 125,78 сумов (-0,48), а китайского юаня — 1 671,98 сумов (-3,36), сообщает ЦБ страны.

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