https://uz.sputniknews.ru/20231013/oon-prizyvy-gumanitarnaya-pomosch-palestina-39908957.html
В ООН призывают собрать для палестинцев около $300 млн
В ООН призывают собрать для палестинцев около $300 млн
Средства предназначены для удовлетворения потребностей более 1,2 млн человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
2023-10-13T11:44+0500
2023-10-13T11:44+0500
2023-10-13T12:31+0500
в мире
оон
израиль
палестина
конфликт
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0a/39807391_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bfb7960dcff7dc9d09904a002b175393.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) выпустило призыв собрать около $294 млн на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает РИА Новости.Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
израиль
палестина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0a/39807391_226:0:1967:1306_1920x0_80_0_0_6b8ec20d49201968dec8e49812c80228.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире оон израиль палестина конфликт гуманитарная помощь
в мире оон израиль палестина конфликт гуманитарная помощь
В ООН призывают собрать для палестинцев около $300 млн
11:44 13.10.2023 (обновлено: 12:31 13.10.2023)
Средства предназначены для удовлетворения потребностей более 1,2 млн человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) выпустило призыв собрать около $294 млн на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает
РИА Новости.
"Заявка призывает собрать примерно 294 миллиона долларов для 77 гуманитарных партнеров с целью удовлетворить наиболее срочные потребности 1 260 000 человек в Газе и на оккупированном Западном берегу", — говорится в сообщении УГКВ.
Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.