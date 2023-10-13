По итогам саммита СНГ подписан ряд важных документов — список

Договор об учреждении Международной организации по русскому языку; Договор об учреждении Международной организации по русскому языку;

Заявление лидеров СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире; Заявление лидеров СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире;

Заявление лидеров СНГ о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания; Заявление лидеров СНГ о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания;

Заявление лидеров СНГ о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения; Заявление лидеров СНГ о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения;

Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

Соглашение об образовании Координационного совета стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности; Соглашение об образовании Координационного совета стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности;

Решение о председательстве России в СНГ в 2024 году; Решение о председательстве России в СНГ в 2024 году;

Документ о взаимодействии в рамках СНГ; Документ о взаимодействии в рамках СНГ;

Решение о проведении очередного саммита СНГ в Москве в 2024 году; Решение о проведении очередного саммита СНГ в Москве в 2024 году;

Решение о награждении Почетным знаком СНГ; Решение о награждении Почетным знаком СНГ;

Заявление глав стран СНГ о сотрудничестве по гармонизации систем государственного управления в сфере цифровых технологий; Заявление глав стран СНГ о сотрудничестве по гармонизации систем государственного управления в сфере цифровых технологий;

Документ о статусе наблюдателя при СНГ и статусе партнера СНГ; Документ о статусе наблюдателя при СНГ и статусе партнера СНГ;

Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы; Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы;

Решение о медали "За вклад в укрепление мира"; Решение о медали "За вклад в укрепление мира";

Решение об объявлении Самарканда культурной столицей Содружества в 2024 году; Решение об объявлении Самарканда культурной столицей Содружества в 2024 году;