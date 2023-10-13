По итогам саммита СНГ подписан ряд важных документов — список
16:42 13.10.2023 (обновлено: 17:49 13.10.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Бишкеке.
Очередное заседание совета глав государств СНГ проходит в столице Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. По итогам заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке участники подписали ряд важных документов, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В частности:
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку;
Заявление лидеров СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире;
Заявление лидеров СНГ о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания;
Заявление лидеров СНГ о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения;
Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
Соглашение об образовании Координационного совета стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности;
Решение о председательстве России в СНГ в 2024 году;
Документ о взаимодействии в рамках СНГ;
Решение о проведении очередного саммита СНГ в Москве в 2024 году;
Решение о награждении Почетным знаком СНГ;
Заявление глав стран СНГ о сотрудничестве по гармонизации систем государственного управления в сфере цифровых технологий;
Документ о статусе наблюдателя при СНГ и статусе партнера СНГ;
Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы;
Решение о медали "За вклад в укрепление мира";
Решение об объявлении Самарканда культурной столицей Содружества в 2024 году;
а также ряд поправок в правовые акты Содружества.
Напомним, в рамках саммита президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили почетный знак СНГ.
Саммит СНГ прошел 13 октября в Бишкеке. Следующий саммит Содружества, по предварительным данным, пройдет в Москве 8 октября 2024 года.