Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231013/po-itogam-sammita-sng-podpisano-7-vajnyx-dokumentov--spisok-39937715.html
По итогам саммита СНГ подписан ряд важных документов — список
По итогам саммита СНГ подписан ряд важных документов — список
Очередное заседание совета глав государств СНГ проходит в столице Кыргызстана.
2023-10-13T16:42+0500
2023-10-13T17:49+0500
кыргызстан
снг
саммит
документы
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39939072_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_95cba97c3e5b6b13bd641913c1937e78.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. По итогам заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке участники подписали ряд важных документов, сообщает Sputnik Кыргызстан.В частности:Напомним, в рамках саммита президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили почетный знак СНГ. Саммит СНГ прошел 13 октября в Бишкеке. Следующий саммит Содружества, по предварительным данным, пройдет в Москве 8 октября 2024 года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39939072_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ce7cb985acb507aeb1b7e5cada011e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кыргызстан бишкек саммит снг документы итоги международная организация по русскому языку заявление многополярный мир борьба с терроризмом экстремизмом свобода вероисповедания самарканд культурная столица снг
кыргызстан бишкек саммит снг документы итоги международная организация по русскому языку заявление многополярный мир борьба с терроризмом экстремизмом свобода вероисповедания самарканд культурная столица снг

По итогам саммита СНГ подписан ряд важных документов — список

16:42 13.10.2023 (обновлено: 17:49 13.10.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Бишкеке.
 Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Очередное заседание совета глав государств СНГ проходит в столице Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. По итогам заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке участники подписали ряд важных документов, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В частности:
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку;
Заявление лидеров СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире;
Заявление лидеров СНГ о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания;
Заявление лидеров СНГ о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения;
Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
Соглашение об образовании Координационного совета стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности;
Решение о председательстве России в СНГ в 2024 году;
Документ о взаимодействии в рамках СНГ;
Решение о проведении очередного саммита СНГ в Москве в 2024 году;
Решение о награждении Почетным знаком СНГ;
Заявление глав стран СНГ о сотрудничестве по гармонизации систем государственного управления в сфере цифровых технологий;
Документ о статусе наблюдателя при СНГ и статусе партнера СНГ;
Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы;
Решение о медали "За вклад в укрепление мира";
Решение об объявлении Самарканда культурной столицей Содружества в 2024 году;
а также ряд поправок в правовые акты Содружества.
Напомним, в рамках саммита президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили почетный знак СНГ.
Саммит СНГ прошел 13 октября в Бишкеке. Следующий саммит Содружества, по предварительным данным, пройдет в Москве 8 октября 2024 года.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0