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Будут ли выходные прохладными — прогноз погоды в Узбекистане на 14-15 октября

Будут ли выходные прохладными — прогноз погоды в Узбекистане на 14-15 октября

Узгидромет поделился прогнозом погоды на субботу и воскресенье

2023-10-13T14:54+0500

2023-10-13T14:54+0500

2023-10-13T15:06+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. После продолжительного периода сухой и относительно теплой погоды на территорию Узбекистана вторглась холодная и влажная воздушная масса с районов Черного моря, рассказали синоптики.В настоящее время осадки прекратились практически повсеместно. Такая же погода сохранится в ближайшие два дня. В ночные и утренние часы местами возможен туман.В субботу и воскресенье ночью и утром температура понизится до 3-6 градусов тепла. Днем будет постепенно теплеть и в воскресенье воздух прогреется до 17-20 градусов выше нуля.

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