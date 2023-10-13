https://uz.sputniknews.ru/20231013/pogoda-uzbekistan-14-15-oktyabr-2023-39931356.html
Будут ли выходные прохладными — прогноз погоды в Узбекистане на 14-15 октября
Будут ли выходные прохладными — прогноз погоды в Узбекистане на 14-15 октября
Узгидромет поделился прогнозом погоды на субботу и воскресенье
2023-10-13T14:54+0500
2023-10-13T14:54+0500
2023-10-13T15:06+0500
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. После продолжительного периода сухой и относительно теплой погоды на территорию Узбекистана вторглась холодная и влажная воздушная масса с районов Черного моря, рассказали синоптики.В настоящее время осадки прекратились практически повсеместно. Такая же погода сохранится в ближайшие два дня. В ночные и утренние часы местами возможен туман.В субботу и воскресенье ночью и утром температура понизится до 3-6 градусов тепла. Днем будет постепенно теплеть и в воскресенье воздух прогреется до 17-20 градусов выше нуля.
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общество узбекистан прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет
Будут ли выходные прохладными — прогноз погоды в Узбекистане на 14-15 октября
14:54 13.10.2023 (обновлено: 15:06 13.10.2023)
Узгидромет поделился прогнозом погоды на субботу и воскресенье. В ночные и утренние часы местами возможен туман.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
После продолжительного периода сухой и относительно теплой погоды на территорию Узбекистана вторглась холодная и влажная воздушная масса с районов Черного моря, рассказали
синоптики.
В настоящее время осадки прекратились практически повсеместно. Такая же погода сохранится в ближайшие два дня. В ночные и утренние часы местами возможен туман.
В субботу и воскресенье ночью и утром температура понизится до 3-6 градусов тепла.
Днем будет постепенно теплеть и в воскресенье воздух прогреется до 17-20 градусов выше нуля.