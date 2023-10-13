https://uz.sputniknews.ru/20231013/putin-samarkand-kulturnaya-stolitca-39927212.html
"То, что я увидел, впечатляет" — Путин о Самарканде
"То, что я увидел, впечатляет" — Путин о Самарканде
Президент России предсказал, что в качестве культурной столицы СНГ древний город привлечет большое количество туристов.
2023-10-13T14:15+0500
2023-10-13T14:15+0500
2023-10-13T14:24+0500
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владимир путин
самарканд
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Самарканд впечатляет, это древний город с богатой культурой. Как культурная столица СНГ он привлечет много туристов из всего Содружества, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств СНГ в узком составе, проходящем в Бишкеке.Напомним, Владимир Путин выступил на Саммите СНГ в узком составе, проходящем в Бишкеке.
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узбекистан самарканд бишкек кыргызстан саммит снг владимир путин культурная столица снг
"То, что я увидел, впечатляет" — Путин о Самарканде
14:15 13.10.2023 (обновлено: 14:24 13.10.2023)
Президент России предсказал, что в качестве культурной столицы СНГ древний город привлечет большое количество туристов.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Самарканд впечатляет, это древний город с богатой культурой. Как культурная столица СНГ он привлечет много туристов из всего Содружества, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств СНГ в узком составе, проходящем в Бишкеке.
"В 2024 году Самарканд примет эстафету от Петербурга и станет культурной столицей Содружества. Я безусловно согласен с Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым, что древний город Самарканд с его богатой культурой и общественной жизнью привлечет большое число туристов из наших стран. Недавно я впервые посетил этот город. То, что видел из вновь созданного — впечатляет. Это действительно большое достижение Узбекистана", - отметил он.
Напомним, Владимир Путин выступил на Саммите СНГ в узком составе, проходящем в Бишкеке.