https://uz.sputniknews.ru/20231013/putin-samarkand-kulturnaya-stolitca-39927212.html

"То, что я увидел, впечатляет" — Путин о Самарканде

"То, что я увидел, впечатляет" — Путин о Самарканде

Президент России предсказал, что в качестве культурной столицы СНГ древний город привлечет большое количество туристов.

2023-10-13T14:15+0500

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кыргызстан

бишкек

саммит

россия

владимир путин

самарканд

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Самарканд впечатляет, это древний город с богатой культурой. Как культурная столица СНГ он привлечет много туристов из всего Содружества, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств СНГ в узком составе, проходящем в Бишкеке.Напомним, Владимир Путин выступил на Саммите СНГ в узком составе, проходящем в Бишкеке.

бишкек

россия

самарканд

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