https://uz.sputniknews.ru/20231013/putninvystupleniye-sammit-sng-bishkek-39927668.html

СНГ остается надежным форматом сотрудничества — главное из выступления Путина

СНГ остается надежным форматом сотрудничества — главное из выступления Путина

Президент РФ выступил на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.

2023-10-13T14:19+0500

2023-10-13T14:19+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. СНГ остаётся надёжным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга. Такое заявление сделал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе президент РФ Владимир Путин.Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, также отметил онРоссийский лидер также подчеркнул, что объемы мирового ВВП стали больше в странах БРИКС, и эта тенденция сохраняется как объективный процесс. При этом, страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.Говоря о палестино-израильском конфликте, российский лидер призвал решать его путем переговоров.При этом, лидер РФ отметил, что все государства Содружества испытывают давление, но руководствуются национальными интересами."На всех партнеров России пытаются надавить. Но лидеры стран СНГ — люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами. Мы видим, что чем грубее попытка надавить, тем меньше успеха достигают те, кто пытается это сделать", - подчеркнул он.В следующем году в качестве председателя в Содружестве РФ приложит максимум усилий для углубления сотрудничества в рамках СНГ, отметил в заключении Владимир Путин.Напомним, Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе, проходящем в настоящее время в Бишкеке.Следующий саммит Владимир Путин предложил провести в РФ 8 октября 2024 года.

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