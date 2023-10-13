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https://uz.sputniknews.ru/20231013/putninvystupleniye-sammit-sng-bishkek-39927668.html
СНГ остается надежным форматом сотрудничества — главное из выступления Путина
СНГ остается надежным форматом сотрудничества — главное из выступления Путина
Президент РФ выступил на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.
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кыргызстан
бишкек
россия
владимир путин
саммит
снг
политика
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. СНГ остаётся надёжным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга. Такое заявление сделал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе президент РФ Владимир Путин.Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, также отметил онРоссийский лидер также подчеркнул, что объемы мирового ВВП стали больше в странах БРИКС, и эта тенденция сохраняется как объективный процесс. При этом, страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.Говоря о палестино-израильском конфликте, российский лидер призвал решать его путем переговоров.При этом, лидер РФ отметил, что все государства Содружества испытывают давление, но руководствуются национальными интересами."На всех партнеров России пытаются надавить. Но лидеры стран СНГ — люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами. Мы видим, что чем грубее попытка надавить, тем меньше успеха достигают те, кто пытается это сделать", - подчеркнул он.В следующем году в качестве председателя в Содружестве РФ приложит максимум усилий для углубления сотрудничества в рамках СНГ, отметил в заключении Владимир Путин.Напомним, Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе, проходящем в настоящее время в Бишкеке.Следующий саммит Владимир Путин предложил провести в РФ 8 октября 2024 года.
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владимир путин саммит снг бишкек главные заявления
владимир путин саммит снг бишкек главные заявления

СНГ остается надежным форматом сотрудничества — главное из выступления Путина

14:19 13.10.2023 (обновлено: 14:43 13.10.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй
Официальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Президент РФ выступил на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. СНГ остаётся надёжным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга. Такое заявление сделал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе президент РФ Владимир Путин.
"Это вроде такая расхожая дипломатическая формулировка, но за ней стоят реальные дела и реальное состояние наших отношений. Так оно на самом деле и есть", — сказал он.
Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, также отметил он
"Выбор каждого из нас - мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и наоборот усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности", - сказал российский лидер.
Российский лидер также подчеркнул, что объемы мирового ВВП стали больше в странах БРИКС, и эта тенденция сохраняется как объективный процесс. При этом, страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.
"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона и в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира", - подчеркнул президент РФ.
Говоря о палестино-израильском конфликте, российский лидер призвал решать его путем переговоров.
"Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнёрами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров", - отметил Владимир Путин.
При этом, лидер РФ отметил, что все государства Содружества испытывают давление, но руководствуются национальными интересами.
"На всех партнеров России пытаются надавить. Но лидеры стран СНГ — люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами. Мы видим, что чем грубее попытка надавить, тем меньше успеха достигают те, кто пытается это сделать", - подчеркнул он.
В следующем году в качестве председателя в Содружестве РФ приложит максимум усилий для углубления сотрудничества в рамках СНГ, отметил в заключении Владимир Путин.
"Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными по-настоящему доверительными отношениями с партнерами по СНГ. Со своей стороны, в след году в качестве председателя в Содружества, Россия приложит все усилия для углубления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.
Напомним, Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе, проходящем в настоящее время в Бишкеке.
Следующий саммит Владимир Путин предложил провести в РФ 8 октября 2024 года.
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