СНГ остается надежным форматом сотрудничества — главное из выступления Путина
14:19 13.10.2023 (обновлено: 14:43 13.10.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй
© Sputnik / Павел Бедняков/
Президент РФ выступил на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. СНГ остаётся надёжным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга. Такое заявление сделал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе президент РФ Владимир Путин.
"Это вроде такая расхожая дипломатическая формулировка, но за ней стоят реальные дела и реальное состояние наших отношений. Так оно на самом деле и есть", — сказал он.
Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, также отметил он
"Выбор каждого из нас - мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и наоборот усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности", - сказал российский лидер.
Российский лидер также подчеркнул, что объемы мирового ВВП стали больше в странах БРИКС, и эта тенденция сохраняется как объективный процесс. При этом, страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.
"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона и в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира", - подчеркнул президент РФ.
Говоря о палестино-израильском конфликте, российский лидер призвал решать его путем переговоров.
"Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнёрами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров", - отметил Владимир Путин.
При этом, лидер РФ отметил, что все государства Содружества испытывают давление, но руководствуются национальными интересами.
"На всех партнеров России пытаются надавить. Но лидеры стран СНГ — люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами. Мы видим, что чем грубее попытка надавить, тем меньше успеха достигают те, кто пытается это сделать", - подчеркнул он.
В следующем году в качестве председателя в Содружестве РФ приложит максимум усилий для углубления сотрудничества в рамках СНГ, отметил в заключении Владимир Путин.
"Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными по-настоящему доверительными отношениями с партнерами по СНГ. Со своей стороны, в след году в качестве председателя в Содружества, Россия приложит все усилия для углубления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.
Напомним, Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе, проходящем в настоящее время в Бишкеке.
Следующий саммит Владимир Путин предложил провести в РФ 8 октября 2024 года.