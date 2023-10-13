https://uz.sputniknews.ru/20231013/pyat-sposobov-podgotovit-immunitet-k-zime-nazval-vrach-39904920.html
Пять способов подготовить иммунитет к зиме назвал врач
Пять способов подготовить иммунитет к зиме назвал врач
Чтобы не болеть в сезон простуд, лучше подготовиться заранее, отметил врач-терапевт.
2023-10-13T07:03+0500
2023-10-13T07:03+0500
2023-10-13T07:03+0500
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здоровье
иммунитет
простуда
врач
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Наступил сезон бесконечных простуд. Чтобы весь холодный период не лечить ОРВИ, лучше подготовиться заранее, это снизит риск заболеваний и их тяжелых последствий, рассказал Ленте.Ру врач-терапевт Линар Яруллов.Наилучший способ "прокачать" иммунитет – сделать прививку. Она поможет защитить организм от инфекций, таких как грипп.Чтобы укрепить иммунитет, нужно правильно питаться, отметил врач.Еще один важный способ укрепить организм – умеренные физические нагрузки продолжительностью не менее получаса ежедневно. Можно выбрать то, что вам по вкусу: бег, баскетбол, теннис, плавание, танцы, езду на велосипеде или даже обычную ходьбу, физическую работу по дому и активный отдых.Нужно также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Спать нужно не менее восьми часов в сутки, это позволит мозгу отдохнуть и поддержит ментальное здоровье.Подорвать иммунитет может стресс. Поэтому к источникам тревоги нужно относиться осознанно. "Если вы чувствуйте, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь к психологу", - посоветовал врач.
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здоровье иммунитет укрепление пять способов укрепить предотвратить простуду как защититься от простуд укрепить иммунитет советы врача питание вакцинация сон почему важно стресс
здоровье иммунитет укрепление пять способов укрепить предотвратить простуду как защититься от простуд укрепить иммунитет советы врача питание вакцинация сон почему важно стресс
Пять способов подготовить иммунитет к зиме назвал врач
Чтобы не болеть в сезон простуд, лучше подготовиться заранее, отметил врач-терапевт.
Наступил сезон бесконечных простуд. Чтобы весь холодный период не лечить ОРВИ, лучше подготовиться заранее, это снизит риск заболеваний и их тяжелых последствий, рассказал Ленте.Ру
врач-терапевт Линар Яруллов.
Наилучший способ "прокачать" иммунитет – сделать прививку. Она поможет защитить организм от инфекций, таких как грипп.
"Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжелого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем", — объяснил он.
Чтобы укрепить иммунитет, нужно правильно питаться, отметил врач.
"Питайтесь разнообразно, в соответствии с принципом гарвардской тарелки, где 50% растительной, 25% белковой и 25% углеводной пищи", — посоветовал он.
Еще один важный способ укрепить организм – умеренные физические нагрузки продолжительностью не менее получаса ежедневно. Можно выбрать то, что вам по вкусу: бег, баскетбол, теннис, плавание, танцы, езду на велосипеде или даже обычную ходьбу, физическую работу по дому и активный отдых.
Нужно также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Спать нужно не менее восьми часов в сутки, это позволит мозгу отдохнуть и поддержит ментальное здоровье.
Подорвать иммунитет может стресс. Поэтому к источникам тревоги нужно относиться осознанно. "Если вы чувствуйте, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь к психологу", - посоветовал врач.