https://uz.sputniknews.ru/20231013/pyat-sposobov-podgotovit-immunitet-k-zime-nazval-vrach-39904920.html

Пять способов подготовить иммунитет к зиме назвал врач

Пять способов подготовить иммунитет к зиме назвал врач

Чтобы не болеть в сезон простуд, лучше подготовиться заранее, отметил врач-терапевт.

2023-10-13T07:03+0500

2023-10-13T07:03+0500

2023-10-13T07:03+0500

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здоровье

иммунитет

простуда

врач

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Наступил сезон бесконечных простуд. Чтобы весь холодный период не лечить ОРВИ, лучше подготовиться заранее, это снизит риск заболеваний и их тяжелых последствий, рассказал Ленте.Ру врач-терапевт Линар Яруллов.Наилучший способ "прокачать" иммунитет – сделать прививку. Она поможет защитить организм от инфекций, таких как грипп.Чтобы укрепить иммунитет, нужно правильно питаться, отметил врач.Еще один важный способ укрепить организм – умеренные физические нагрузки продолжительностью не менее получаса ежедневно. Можно выбрать то, что вам по вкусу: бег, баскетбол, теннис, плавание, танцы, езду на велосипеде или даже обычную ходьбу, физическую работу по дому и активный отдых.Нужно также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Спать нужно не менее восьми часов в сутки, это позволит мозгу отдохнуть и поддержит ментальное здоровье.Подорвать иммунитет может стресс. Поэтому к источникам тревоги нужно относиться осознанно. "Если вы чувствуйте, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь к психологу", - посоветовал врач.

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