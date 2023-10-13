https://uz.sputniknews.ru/20231013/sammit-sng-bishkek-pryamaya-translyatsiya-39909189.html

В Бишкеке начался саммит СНГ — прямая трансляция

В Бишкеке начался саммит СНГ — прямая трансляция

В ходе саммита президенты рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Содружества. Прямую трансляцию заседания смотрите на сайте Sputnik.

2023-10-13T11:46+0500

2023-10-13T11:46+0500

2023-10-13T12:32+0500

видео

прямая трансляция

кыргызстан

бишкек

саммит

снг

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39918799_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9e8303f1a0fdee787958d2d8c8f3548.jpg

В столице Кыргызстана стартовало заседание совета глав государств СНГ в расширенном составе.В ходе саммита президенты рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.Прямую трансляцию саммита смотрите на сайте Sputnik.

бишкек

снг

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кыргызстан бишкек саммит снг в расширенном составе прямая трансляция видео