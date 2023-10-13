https://uz.sputniknews.ru/20231013/sammit-sng-bishkek-pryamaya-translyatsiya-39909189.html
В Бишкеке начался саммит СНГ — прямая трансляция
В Бишкеке начался саммит СНГ — прямая трансляция
В ходе саммита президенты рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Содружества. Прямую трансляцию заседания смотрите на сайте Sputnik.
2023-10-13T11:46+0500
2023-10-13T11:46+0500
2023-10-13T12:32+0500
видео
прямая трансляция
кыргызстан
бишкек
саммит
снг
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39918799_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9e8303f1a0fdee787958d2d8c8f3548.jpg
В столице Кыргызстана стартовало заседание совета глав государств СНГ в расширенном составе.В ходе саммита президенты рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.Прямую трансляцию саммита смотрите на сайте Sputnik.
бишкек
снг
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39918799_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_cb9d912c5452644753db0e84acc04111.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан бишкек саммит снг в расширенном составе прямая трансляция видео
кыргызстан бишкек саммит снг в расширенном составе прямая трансляция видео
В Бишкеке начался саммит СНГ — прямая трансляция
11:46 13.10.2023 (обновлено: 12:32 13.10.2023)
В ходе саммита президенты рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Содружества. Прямую трансляцию заседания смотрите на сайте Sputnik.
В столице Кыргызстана стартовало заседание совета глав государств СНГ в расширенном составе.
В ходе саммита президенты рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.
Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.
Прямую трансляцию саммита смотрите на сайте Sputnik.