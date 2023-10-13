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https://uz.sputniknews.ru/20231013/sammit-sng-v-bishkeke-foto-39938172.html
Саммит СНГ в Бишкеке: самые яркие фото
Саммит СНГ в Бишкеке: самые яркие фото
Очередной саммит Содружества Независимых Государств завершился в столице Кыргызстана. Самые интересные и яркие фото - в подборке Sputnik.
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саммит
бишкек
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фото бишкек кыргызстан саммит содружество независимых государств снг путин жапаров мирзиёев
фото бишкек кыргызстан саммит содружество независимых государств снг путин жапаров мирзиёев

Саммит СНГ в Бишкеке: самые яркие фото

21:57 13.10.2023
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Очередной саммит Содружества Независимых Государств завершился в столице Кыргызстана. Самые интересные и яркие фото - в подборке Sputnik.
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке.

Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке.

© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) в Бишкеке.
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) в Бишкеке.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Бишкек.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Бишкек. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Бишкек.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову на российско-кыргызских переговорах в Бишкеке.

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову на российско-кыргызских переговорах в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову на российско-кыргызских переговорах в Бишкеке.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в городе Бишкеке саммита СНГ встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в городе Бишкеке саммита СНГ встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в городе Бишкеке саммита СНГ встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской авиационной базы Кант.

Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской авиационной базы Кант. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской авиационной базы Кант.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Церемония приветствия участников саммита в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.

Церемония приветствия участников саммита в государственной резиденции &quot;Ала-Арча&quot; в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Павел Бедняков
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Церемония приветствия участников саммита в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Бишкеке.
 Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Бишкеке. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Бишкеке.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.

Заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции &quot;Ала-Арча&quot; в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Павел Бедняков
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Заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции &quot;Ала-Арча&quot; в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручает президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву почетный знак СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручает президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву почетный знак СНГ в государственной резиденции &quot;Ала-Арча&quot; в пригороде Бишкека. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручает президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву почетный знак СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания Совета глав государств-участников СНГ в расширенном составе составе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания Совета глав государств-участников СНГ в расширенном составе составе. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Павел Бедняков
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания Совета глав государств-участников СНГ в расширенном составе составе.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Бишкек для участия в саммите Содружества Независимых Государств завершился. Президент отбыл в Ташкент.

Рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Бишкек для участия в саммите Содружества Независимых Государств завершился. Президент отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Бишкек для участия в саммите Содружества Независимых Государств завершился. Президент отбыл в Ташкент.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В международном аэропорту Манас его провожали глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и другие официальные лица.

В международном аэропорту Манас его провожали глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и другие официальные лица. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

В международном аэропорту Манас его провожали глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и другие официальные лица.

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