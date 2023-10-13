Саммит СНГ в Бишкеке: самые яркие фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову на российско-кыргызских переговорах в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову на российско-кыргызских переговорах в Бишкеке.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в городе Бишкеке саммита СНГ встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в городе Бишкеке саммита СНГ встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской авиационной базы Кант.
Президент РФ Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской авиационной базы Кант.
Церемония приветствия участников саммита в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.
Церемония приветствия участников саммита в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.
Заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.
Заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Кыргызстане.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручает президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву почетный знак СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручает президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву почетный знак СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в пригороде Бишкека.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания Совета глав государств-участников СНГ в расширенном составе составе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания Совета глав государств-участников СНГ в расширенном составе составе.
Рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Бишкек для участия в саммите Содружества Независимых Государств завершился. Президент отбыл в Ташкент.
Рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Бишкек для участия в саммите Содружества Независимых Государств завершился. Президент отбыл в Ташкент.
В международном аэропорту Манас его провожали глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и другие официальные лица.
В международном аэропорту Манас его провожали глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и другие официальные лица.