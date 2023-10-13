https://uz.sputniknews.ru/20231013/silneyshie-rapiristy-vstretyatsya-v-tashkente-39920225.html

Сильнейшие рапиристы встретятся в Ташкенте

Сильнейшие рапиристы встретятся в Ташкенте

Международный турнир по фехтованию состоится в Ташкенте 14-15 октября этого года

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спорт

фехтование

узбекистан

ташкент

соревнования

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Международный турнир по фехтованию пройдет в Ташкенте 14-15 октября. Спортсмены будут состязаться в классификации "Satellite" в программе мужских и женских одиночных соревнований на рапирах, сообщает НОК.В НОК добавили, что за медали будут бороться узбекские рапиристы, а также спортсмены из Австрии, Алжира, Хорватии, Великобритании, Гонконга, Казахстана, ОАЭ, Ганы, Ирландии, Италии, Сенегала и Швейцарии.

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