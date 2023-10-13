Сильнейшие рапиристы встретятся в Ташкенте
12:50 13.10.2023 (обновлено: 12:55 13.10.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЖенская сборная Узбекистана по фехтованию. Архивное фото
Международный турнир по фехтованию пройдёт в классификации "Satellite".
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Международный турнир по фехтованию пройдет в Ташкенте 14-15 октября. Спортсмены будут состязаться в классификации "Satellite" в программе мужских и женских одиночных соревнований на рапирах, сообщает НОК.
“Важно отметить, что данные состязания являются лицензионными. Спортсмены, занявшие призовые места, могут записать в свой актив ценные рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже”, — говорится в сообщении.
В НОК добавили, что за медали будут бороться узбекские рапиристы, а также спортсмены из Австрии, Алжира, Хорватии, Великобритании, Гонконга, Казахстана, ОАЭ, Ганы, Ирландии, Италии, Сенегала и Швейцарии.