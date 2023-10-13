Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231013/silneyshie-rapiristy-vstretyatsya-v-tashkente-39920225.html
Сильнейшие рапиристы встретятся в Ташкенте
Сильнейшие рапиристы встретятся в Ташкенте
Международный турнир по фехтованию состоится в Ташкенте 14-15 октября этого года
2023-10-13T12:50+0500
2023-10-13T12:55+0500
спорт
фехтование
узбекистан
ташкент
соревнования
национальный олимпийский комитет узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39449675_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_1e4a97e7adc84892826c313d94b3dd5f.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Международный турнир по фехтованию пройдет в Ташкенте 14-15 октября. Спортсмены будут состязаться в классификации "Satellite" в программе мужских и женских одиночных соревнований на рапирах, сообщает НОК.В НОК добавили, что за медали будут бороться узбекские рапиристы, а также спортсмены из Австрии, Алжира, Хорватии, Великобритании, Гонконга, Казахстана, ОАЭ, Ганы, Ирландии, Италии, Сенегала и Швейцарии.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39449675_117:0:1268:863_1920x0_80_0_0_e7ba750780350ac8b2215257b139689d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт фехтование узбекистан ташкент соревнование нок
спорт фехтование узбекистан ташкент соревнование нок

Сильнейшие рапиристы встретятся в Ташкенте

12:50 13.10.2023 (обновлено: 12:55 13.10.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЖенская сборная Узбекистана по фехтованию. Архивное фото
Женская сборная Узбекистана по фехтованию. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Международный турнир по фехтованию пройдёт в классификации "Satellite".
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Международный турнир по фехтованию пройдет в Ташкенте 14-15 октября. Спортсмены будут состязаться в классификации "Satellite" в программе мужских и женских одиночных соревнований на рапирах, сообщает НОК.
“Важно отметить, что данные состязания являются лицензионными. Спортсмены, занявшие призовые места, могут записать в свой актив ценные рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже”, — говорится в сообщении.
В НОК добавили, что за медали будут бороться узбекские рапиристы, а также спортсмены из Австрии, Алжира, Хорватии, Великобритании, Гонконга, Казахстана, ОАЭ, Ганы, Ирландии, Италии, Сенегала и Швейцарии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0