https://uz.sputniknews.ru/20231013/sleduyuschiy-sammit-sng-data-39932969.html

Где и когда пройдет следующий саммит СНГ

Где и когда пройдет следующий саммит СНГ

Предположительную дату следующего заседания глав государств назвал президент России Владимир Путин.

2023-10-13T15:21+0500

2023-10-13T15:21+0500

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снг

россия

саммит

кыргызстан

бишкек

владимир путин

политика

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке, назвал предположительную дату следующего саммита.Российский лидер предложил провести заседание в Москве 8 октября 2024 года.Напомним, с 1 января следующего года председательство в СНГ перейдет от Кыргызстана к России.

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