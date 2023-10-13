https://uz.sputniknews.ru/20231013/sleduyuschiy-sammit-sng-data-39932969.html
Где и когда пройдет следующий саммит СНГ
Где и когда пройдет следующий саммит СНГ
Предположительную дату следующего заседания глав государств назвал президент России Владимир Путин.
2023-10-13T15:21+0500
2023-10-13T15:21+0500
2023-10-13T16:24+0500
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саммит
кыргызстан
бишкек
владимир путин
политика
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке, назвал предположительную дату следующего саммита.Российский лидер предложил провести заседание в Москве 8 октября 2024 года.Напомним, с 1 января следующего года председательство в СНГ перейдет от Кыргызстана к России.
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снг содружество независимых государств саммит заседание глав государств следующее дата москва октябрь владимир путин
снг содружество независимых государств саммит заседание глав государств следующее дата москва октябрь владимир путин
Где и когда пройдет следующий саммит СНГ
15:21 13.10.2023 (обновлено: 16:24 13.10.2023)
Предположительную дату следующего заседания глав государств назвал президент России Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке, назвал предположительную дату следующего саммита.
Российский лидер предложил провести заседание в Москве 8 октября 2024 года.
Напомним, с 1 января следующего года председательство в СНГ перейдет от Кыргызстана к России.