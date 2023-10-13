https://uz.sputniknews.ru/20231013/sng-mejdunarodnaya-organizatsiya-po-russkomu-yazyku-39934011.html
В СНГ создали Международную организацию по русскому языку
В СНГ создали Международную организацию по русскому языку
Под эгидой новой структуры будут проводиться конференции, выставки, кинопоказы, диктанты и другие мероприятия.
2023-10-13T15:49+0500
2023-10-13T15:49+0500
2023-10-13T16:13+0500
снг
русский язык
политика
кыргызстан
саммит
сергей лебедев
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств (СНГ) создали Международную организацию по русскому языку.Соответствующие документы подписали главы стран-участниц СНГ на саммите в Бишкеке.Организация будет открыта для вступления других стран, желающие могут также вступить в организацию в качестве наблюдателя, добавил Лебедев.Цель межправительственной организации - укрепить дружбу между странами и сотрудничество в поддержании и продвижении русского языка.Новая структура будет решать многогранные задачи, среди них — поддержка качественного образования на русском языке и содействие в подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии.Еще одна задача организации — содействовать переводу литературных произведений классиков и современных авторов на русский язык и с русского на другие языки.Напомним, в Бишкеке в настоящее время проходит саммит Содружества Независимых Государств. Следующий саммит СНГ пройдет, по предварительным данным, 8 октября в Москве.
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снг политика международная организация по русскому языку генеральный секретарь снг сергей лебедев
снг политика международная организация по русскому языку генеральный секретарь снг сергей лебедев
В СНГ создали Международную организацию по русскому языку
15:49 13.10.2023 (обновлено: 16:13 13.10.2023)
Под эгидой новой структуры будут проводиться конференции, выставки, кинопоказы, диктанты и другие мероприятия.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств (СНГ) создали Международную организацию по русскому языку.
Соответствующие документы подписали главы стран-участниц СНГ на саммите в Бишкеке.
"Под эгидой Международной организации по русскому языку будут проводиться международные научные конференции, книжные выставки, демонстрации кинофильмов, диктанты по русскому языку и др. Высшим органом организации станет Министерская конференция, куда войдут руководители профильных министерств и ведомств. Действующим постоянным рабочим органом станет секретариат, возглавляемый генсеком. До его формирования, функции раб органа будет временно исполнять МИД России. Местом пребывания секретариата этой международной организации предлагается определить российский город Сочи", - сказал на заседании генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
Организация будет открыта для вступления других стран, желающие могут также вступить в организацию в качестве наблюдателя, добавил Лебедев.
Цель межправительственной организации - укрепить дружбу между странами и сотрудничество в поддержании и продвижении русского языка.
Новая структура будет решать многогранные задачи, среди них — поддержка качественного образования на русском языке и содействие в подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии.
Еще одна задача организации — содействовать переводу литературных произведений классиков и современных авторов на русский язык и с русского на другие языки.
Напомним, в Бишкеке в настоящее время проходит саммит Содружества Независимых Государств. Следующий саммит СНГ пройдет, по предварительным данным, 8 октября в Москве.