https://uz.sputniknews.ru/20231013/sng-mejdunarodnaya-organizatsiya-po-russkomu-yazyku-39934011.html

В СНГ создали Международную организацию по русскому языку

В СНГ создали Международную организацию по русскому языку

Под эгидой новой структуры будут проводиться конференции, выставки, кинопоказы, диктанты и другие мероприятия.

2023-10-13T15:49+0500

2023-10-13T15:49+0500

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снг

русский язык

политика

кыргызстан

саммит

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств (СНГ) создали Международную организацию по русскому языку.Соответствующие документы подписали главы стран-участниц СНГ на саммите в Бишкеке.Организация будет открыта для вступления других стран, желающие могут также вступить в организацию в качестве наблюдателя, добавил Лебедев.Цель межправительственной организации - укрепить дружбу между странами и сотрудничество в поддержании и продвижении русского языка.Новая структура будет решать многогранные задачи, среди них — поддержка качественного образования на русском языке и содействие в подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии.Еще одна задача организации — содействовать переводу литературных произведений классиков и современных авторов на русский язык и с русского на другие языки.Напомним, в Бишкеке в настоящее время проходит саммит Содружества Независимых Государств. Следующий саммит СНГ пройдет, по предварительным данным, 8 октября в Москве.

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