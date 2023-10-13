https://uz.sputniknews.ru/20231013/tashkent-svet-otklyucheniye-13-oktyabr-2023-39905941.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
13 октября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-10-13T08:20+0500
2023-10-13T08:20+0500
2023-10-13T08:20+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
ремонт
махалля
район
общество
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня в Мирзо-Улугбекском и Сергелийском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент мсвет отключение ремонт график отключения электричества махалля район общество
узбекистан ташкент мсвет отключение ремонт график отключения электричества махалля район общество
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
13 октября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Сегодня в Мирзо-Улугбекском и Сергелийском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает
пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Мирзо-Улугбекский район: с 9.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли “Гулзоробод”;
Сергелийский район: с 9.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли "Янгихаёт".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.