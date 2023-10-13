https://uz.sputniknews.ru/20231013/tashkent-svet-otklyucheniye-13-oktyabr-2023-39905941.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

13 октября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-10-13T08:20+0500

2023-10-13T08:20+0500

2023-10-13T08:20+0500

узбекистан

ташкент

свет

отключение света

график отключения электричества

ремонт

махалля

район

общество

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня в Мирзо-Улугбекском и Сергелийском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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