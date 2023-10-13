https://uz.sputniknews.ru/20231013/uzbekistan-kitay-issledovatelskiy-sentr-otkrytiye-39906417.html
Узбекистан и Китай откроют новый исследовательский центр
Узбекистан и Китай откроют новый исследовательский центр
Лояньский археологического научно-исследовательского института Китая совместно с Ферганским государственным университетом откроют новый археологический исследовательский центр
2023-10-13T10:01+0500
2023-10-13T10:01+0500
2023-10-13T10:17+0500
общество
культура
узбекистан
китай
археологические раскопки
археологический памятник
сотрудничество
хайрулла базаров
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Ферганской области откроют "Фергано-Лоянский археологический исследовательский центр", сообщили в областной администрации.Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи хокима региона Хайрулло Бозорова с делегацией во главе с руководителем Лоянского археологического научно-исследовательского института КНР профессором Ли Юн Цянем.После открытия совместного археологического научного центра, узбекские и китайские ученые будут проводить раскопки на территории археологического памятника "Городище Кува", который станет основным объектом исследований будущего научного центра. Также в планах — организация стажировок и повышение квалификации китайских студентов и преподавателей в Узбекистане.Для информации: Лоянский археологический научно-исследовательский институт, основанный в 2012 году, является крупнейшим научно-исследовательским учреждением Китая. В настоящее время в его составе 8 научно-исследовательских центров и около 500 научных сотрудников. Это головное учреждение Китая по исследованию и музеефикации археологических памятников.
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общество культура узбекистан китай археология археологические раскопки сотрудничество
общество культура узбекистан китай археология археологические раскопки сотрудничество
Узбекистан и Китай откроют новый исследовательский центр
10:01 13.10.2023 (обновлено: 10:17 13.10.2023)
Ферганский государственный университет и главный научный центр Китая по исследованию и музеефикации археологических памятников планируют сотрудничать в области археологии.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
В Ферганской области откроют "Фергано-Лоянский археологический исследовательский центр", сообщили
в областной администрации.
Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи хокима региона Хайрулло Бозорова с делегацией во главе с руководителем Лоянского археологического научно-исследовательского института КНР профессором Ли Юн Цянем.
После открытия совместного археологического научного центра, узбекские и китайские ученые будут проводить раскопки на территории археологического памятника "Городище Кува", который станет основным объектом исследований будущего научного центра. Также в планах — организация стажировок и повышение квалификации китайских студентов и преподавателей в Узбекистане.
Для информации: Лоянский археологический научно-исследовательский институт, основанный в 2012 году, является крупнейшим научно-исследовательским учреждением Китая. В настоящее время в его составе 8 научно-исследовательских центров и около 500 научных сотрудников. Это головное учреждение Китая по исследованию и музеефикации археологических памятников.