https://uz.sputniknews.ru/20231013/uzbekistan-kitay-issledovatelskiy-sentr-otkrytiye-39906417.html

Узбекистан и Китай откроют новый исследовательский центр

Узбекистан и Китай откроют новый исследовательский центр

Лояньский археологического научно-исследовательского института Китая совместно с Ферганским государственным университетом откроют новый археологический исследовательский центр

2023-10-13T10:01+0500

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общество

культура

узбекистан

китай

археологические раскопки

археологический памятник

сотрудничество

хайрулла базаров

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Ферганской области откроют "Фергано-Лоянский археологический исследовательский центр", сообщили в областной администрации.Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи хокима региона Хайрулло Бозорова с делегацией во главе с руководителем Лоянского археологического научно-исследовательского института КНР профессором Ли Юн Цянем.После открытия совместного археологического научного центра, узбекские и китайские ученые будут проводить раскопки на территории археологического памятника "Городище Кува", который станет основным объектом исследований будущего научного центра. Также в планах — организация стажировок и повышение квалификации китайских студентов и преподавателей в Узбекистане.Для информации: Лоянский археологический научно-исследовательский институт, основанный в 2012 году, является крупнейшим научно-исследовательским учреждением Китая. В настоящее время в его составе 8 научно-исследовательских центров и около 500 научных сотрудников. Это головное учреждение Китая по исследованию и музеефикации археологических памятников.

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