https://uz.sputniknews.ru/20231013/uzbekistan-zaschita-seli-pavodki-115-mlrd-sumov-39907966.html
На защиту от селей и паводков в Узбекистане направили 115 млрд сумов
На защиту от селей и паводков в Узбекистане направили 115 млрд сумов
В Узбекистане, в этом году, на меры по безопасной переброске паводковых вод, селевых и водных оттоков выделено 115 миллиардов сумов.
2023-10-13T14:10+0500
2023-10-13T14:10+0500
2023-10-13T14:13+0500
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Узбекистане в текущем году на меры по безопасной переброске паводковых вод, селевых и водных оттоков из 67 водных объектов выделили 115 млрд сумов. Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник управления МЧС Фуркат Абдикодиров.По своим географическим и геологическим особенностям республика является регионом подверженным стихийным бедствиям и природным катаклизмам. С учетом этого, специальные рабочие группы в составе сотрудников МЧС, Минэкологии, Мингорногеологии, Минводхоза и других ответственных ведомств изучили территории, подверженные риску селеобразований, наводнений и оползней.По результатам изучения 1 027 фермерских хозяйств и 5 127 граждан временно переселили в безопасные зоны. Меры инженерной защиты полностью реализовали в 137 фермерских хозяйствах и для 674 граждан.
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брифинг мчс узбекистан сель селе-паводковые явления защита
брифинг мчс узбекистан сель селе-паводковые явления защита
На защиту от селей и паводков в Узбекистане направили 115 млрд сумов
14:10 13.10.2023 (обновлено: 14:13 13.10.2023)
1 027 фермерских хозяйств и 5 127 граждан временно переселили в безопасные зоны, меры инженерной защиты полностью реализовали в 137 фермерских хозяйствах и для 674 граждан.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
В Узбекистане в текущем году на меры по безопасной переброске паводковых вод, селевых и водных оттоков из 67 водных объектов выделили 115 млрд сумов. Об этом на брифинге в АИМК сообщил
начальник управления МЧС Фуркат Абдикодиров.
По своим географическим и геологическим особенностям республика является регионом подверженным стихийным бедствиям и природным катаклизмам. С учетом этого, специальные рабочие группы в составе сотрудников МЧС, Минэкологии, Мингорногеологии, Минводхоза и других ответственных ведомств изучили территории, подверженные риску селеобразований, наводнений и оползней.
По результатам изучения 1 027 фермерских хозяйств и 5 127 граждан временно переселили в безопасные зоны. Меры инженерной защиты полностью реализовали в 137 фермерских хозяйствах и для 674 граждан.