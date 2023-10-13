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На защиту от селей и паводков в Узбекистане направили 115 млрд сумов

На защиту от селей и паводков в Узбекистане направили 115 млрд сумов

В Узбекистане, в этом году, на меры по безопасной переброске паводковых вод, селевых и водных оттоков выделено 115 миллиардов сумов.

2023-10-13T14:10+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Узбекистане в текущем году на меры по безопасной переброске паводковых вод, селевых и водных оттоков из 67 водных объектов выделили 115 млрд сумов. Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник управления МЧС Фуркат Абдикодиров.По своим географическим и геологическим особенностям республика является регионом подверженным стихийным бедствиям и природным катаклизмам. С учетом этого, специальные рабочие группы в составе сотрудников МЧС, Минэкологии, Мингорногеологии, Минводхоза и других ответственных ведомств изучили территории, подверженные риску селеобразований, наводнений и оползней.По результатам изучения 1 027 фермерских хозяйств и 5 127 граждан временно переселили в безопасные зоны. Меры инженерной защиты полностью реализовали в 137 фермерских хозяйствах и для 674 граждан.

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