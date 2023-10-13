https://uz.sputniknews.ru/20231013/v-eaes-zapustyat-portal-po-regionalnoy-integratsii-39946675.html
В ЕАЭС запустят портал по региональной интеграции
В ЕАЭС запустят портал по региональной интеграции
Усиление регионального сотрудничества и перспективы трансграничных инвестиционных проектов обсудили участники панельной сессии ЕЭК в Джалал-Абаде.
2023-10-13T18:24+0500
2023-10-13T18:24+0500
2023-10-13T18:24+0500
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. На пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появится портал по региональному сотрудничеству. Работу портала и трансграничные инвестиции обсудили участники конференции, прошедшей 11 октября в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Межрегиональному сотрудничеству в торгово-экономической сессии была посвящена панельная сессия ЕЭК. На сессии в рамках Десятой российско-кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана" в Джалал-Абаде выступили руководители регионов двух стран, которые рассказали об экономическом потенциале своих территорий, возможностях для развития сотрудничества и кооперации с партнерами из регионов стран ЕАЭС.Для повышения инвестиционной привлекательности и информированности регионов и будет запущен Портал по межрегиональному сотрудничеству в ЕАЭС. Он даст возможность для свободной публикации информации о действующих и потенциальных инвестиционных проектах в регионах стран-участниц, компаниях и производимых ими товарах и услугах, региональных льготах и преференциях для поддержки и развития бизнеса.Региональное сотрудничество является важным компонентом интеграции, отметил на сессии заместитель директора Департамента развития интеграции ЕЭК Автандил Алыбаев.Интеграция в рамках регионального объединения дает жителям стран-участниц и бизнесменам новые возможности и решения для роста и развития.Для развития такой интеграции в декабре 2020 года участники приняли стратегию развития до 202 года. Цель документа – формирование высокотехнологичного и инновационного евразийского пространства, цифровая трансформация экономик, стимулирование деловой активности и закрепление позитивных изменений в жизни граждан.
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еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия конференция панельная сессия региональная интеграция трансграничные проекты
еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия конференция панельная сессия региональная интеграция трансграничные проекты
В ЕАЭС запустят портал по региональной интеграции
Усиление регионального сотрудничества и перспективы трансграничных инвестиционных проектов обсудили участники панельной сессии ЕЭК в Джалал-Абаде.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik
. На пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появится портал по региональному сотрудничеству. Работу портала и трансграничные инвестиции обсудили участники конференции, прошедшей 11 октября в Кыргызстане, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Межрегиональному сотрудничеству в торгово-экономической сессии была посвящена панельная сессия ЕЭК. На сессии в рамках Десятой российско-кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана" в Джалал-Абаде выступили руководители регионов двух стран, которые рассказали об экономическом потенциале своих территорий, возможностях для развития сотрудничества и кооперации с партнерами из регионов стран ЕАЭС.
Для повышения инвестиционной привлекательности и информированности регионов и будет запущен Портал по межрегиональному сотрудничеству в ЕАЭС. Он даст возможность для свободной публикации информации о действующих и потенциальных инвестиционных проектах в регионах стран-участниц, компаниях и производимых ими товарах и услугах, региональных льготах и преференциях для поддержки и развития бизнеса.
Региональное сотрудничество является важным компонентом интеграции, отметил на сессии заместитель директора Департамента развития интеграции ЕЭК Автандил Алыбаев.
"Интеграция является одним из драйверов роста экономик сопредельных государств и успешно показала себя как на начальном этапе, при реализации самых очевидных преимуществ Таможенного союза и единого рынка, так и позже, во время серьезных испытаний – ковидных ограничений, кардинальной перестройки региональной и глобальной торговой и производственной инфраструктуры", – отметил он.
Интеграция в рамках регионального объединения дает жителям стран-участниц и бизнесменам новые возможности и решения для роста и развития.
Для развития такой интеграции в декабре 2020 года участники приняли стратегию развития до 202 года. Цель документа – формирование высокотехнологичного и инновационного евразийского пространства, цифровая трансформация экономик, стимулирование деловой активности и закрепление позитивных изменений в жизни граждан.