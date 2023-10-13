https://uz.sputniknews.ru/20231013/v-eaes-zapustyat-portal-po-regionalnoy-integratsii-39946675.html

В ЕАЭС запустят портал по региональной интеграции

В ЕАЭС запустят портал по региональной интеграции

Усиление регионального сотрудничества и перспективы трансграничных инвестиционных проектов обсудили участники панельной сессии ЕЭК в Джалал-Абаде.

2023-10-13T18:24+0500

2023-10-13T18:24+0500

2023-10-13T18:24+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

экономика

интеграция

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. На пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появится портал по региональному сотрудничеству. Работу портала и трансграничные инвестиции обсудили участники конференции, прошедшей 11 октября в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Межрегиональному сотрудничеству в торгово-экономической сессии была посвящена панельная сессия ЕЭК. На сессии в рамках Десятой российско-кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана" в Джалал-Абаде выступили руководители регионов двух стран, которые рассказали об экономическом потенциале своих территорий, возможностях для развития сотрудничества и кооперации с партнерами из регионов стран ЕАЭС.Для повышения инвестиционной привлекательности и информированности регионов и будет запущен Портал по межрегиональному сотрудничеству в ЕАЭС. Он даст возможность для свободной публикации информации о действующих и потенциальных инвестиционных проектах в регионах стран-участниц, компаниях и производимых ими товарах и услугах, региональных льготах и преференциях для поддержки и развития бизнеса.Региональное сотрудничество является важным компонентом интеграции, отметил на сессии заместитель директора Департамента развития интеграции ЕЭК Автандил Алыбаев.Интеграция в рамках регионального объединения дает жителям стран-участниц и бизнесменам новые возможности и решения для роста и развития.Для развития такой интеграции в декабре 2020 года участники приняли стратегию развития до 202 года. Цель документа – формирование высокотехнологичного и инновационного евразийского пространства, цифровая трансформация экономик, стимулирование деловой активности и закрепление позитивных изменений в жизни граждан.

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