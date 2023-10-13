https://uz.sputniknews.ru/20231013/xadj-2024-podgotovka-obsujdeniye-diplomaty-saudovskaya-araviya-39915129.html

"Хадж-2024" — как идет подготовка

"Хадж-2024" — как идет подготовка

В Саудовской Аравии обсудили вопросы подготовки к сезону "Хадж-2024" и изменения, осуществляемые в новом сезоне паломничества.

2023-10-13T12:07+0500

2023-10-13T12:07+0500

2023-10-13T12:33+0500

общество

хадж

узбекистан

джидда

паломничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/03/24975139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_88b8497f69a629d588dec33266dd9ec7.jpg

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекские дипломаты встретились в Джидде с советником министра хаджа и умры Саудовской Аравии доктором Бадром Сулами, сообщает ИА "Дунё".Саудовская сторона поблагодарила уполномоченные министерства и ведомства Узбекистана за активные усилия по успешной организации сезона "Хадж-2023".Дипломаты Узбекистана также выразили признательность за создаваемые условия и услуги, оказываемые узбекским паломникам в ходе "Хадж-2024". Стороны обсудили вопросы подготовки к паломничеству, а также изменения, которые вносит министерство хаджа и умры в этот процесс в новом сезоне.Саудовская сторона высказала готовность оказать практическую поддержку Узбекистану для создания благоприятных условий для паломников.

узбекистан

джидда

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество хадж умра узбекистан джидда паломничество