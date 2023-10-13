https://uz.sputniknews.ru/20231013/xadj-2024-podgotovka-obsujdeniye-diplomaty-saudovskaya-araviya-39915129.html
"Хадж-2024" — как идет подготовка
"Хадж-2024" — как идет подготовка
В Саудовской Аравии обсудили вопросы подготовки к сезону "Хадж-2024" и изменения, осуществляемые в новом сезоне паломничества.
2023-10-13T12:07+0500
2023-10-13T12:07+0500
2023-10-13T12:33+0500
общество
хадж
узбекистан
джидда
паломничество
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекские дипломаты встретились в Джидде с советником министра хаджа и умры Саудовской Аравии доктором Бадром Сулами, сообщает ИА "Дунё".Саудовская сторона поблагодарила уполномоченные министерства и ведомства Узбекистана за активные усилия по успешной организации сезона "Хадж-2023".Дипломаты Узбекистана также выразили признательность за создаваемые условия и услуги, оказываемые узбекским паломникам в ходе "Хадж-2024". Стороны обсудили вопросы подготовки к паломничеству, а также изменения, которые вносит министерство хаджа и умры в этот процесс в новом сезоне.Саудовская сторона высказала готовность оказать практическую поддержку Узбекистану для создания благоприятных условий для паломников.
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общество хадж умра узбекистан джидда паломничество
общество хадж умра узбекистан джидда паломничество
"Хадж-2024" — как идет подготовка
12:07 13.10.2023 (обновлено: 12:33 13.10.2023)
В Саудовской Аравии обсудили вопросы подготовки к сезону "Хадж-2024" и изменения, которые произойдут в новом сезоне паломничества.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Узбекские дипломаты встретились в Джидде с советником министра хаджа и умры Саудовской Аравии доктором Бадром Сулами, сообщает
ИА "Дунё".
Саудовская сторона поблагодарила уполномоченные министерства и ведомства Узбекистана за активные усилия по успешной организации сезона "Хадж-2023".
"На встрече была выражена благодарность уполномоченным министерствам и ведомствам Узбекистана за активные усилия по успешной организации сезона "Хадж-2023", в том числе создание узбекским паломникам комфортных условий в ходе пребывания в Медине и Мекке, качественное медицинское обслуживание и деятельность квалифицированных имам-хатибов, прикрепленных к каждой группе", — говорится в сообщении.
Дипломаты Узбекистана также выразили признательность за создаваемые условия и услуги, оказываемые узбекским паломникам в ходе "Хадж-2024".
Стороны обсудили вопросы подготовки к паломничеству, а также изменения, которые вносит министерство хаджа и умры в этот процесс в новом сезоне.
Саудовская сторона высказала готовность оказать практическую поддержку Узбекистану для создания благоприятных условий для паломников.