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https://uz.sputniknews.ru/20231014/bashmet-solisty-moskva-samarkand-vystupleniye-39958181.html
Российский дирижер Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
Российский дирижер Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
Концерт состоялся в рамках Международного проекта "Русские сезоны".
2023-10-14T12:56+0500
2023-10-14T12:56+0500
культура
узбекистан
россия
самарканд
концерт
юрий башмет
дирижер
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Самарканде, в рамках Международного проекта "Русские сезоны" состоялся концерт Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, сообщает пресс-служба проекта.Программа концерта состояла из двух отделений и включала классические произведения русских и зарубежных композиторов, среди них – П. И. Чайковский, А. Вивальди, В.А. Моцарт.В финале концерта публику ждал сюрприз — музыканты сыграли сочинение Питера Хайнрихъ Чардаша на тему песни "Хэппи Бездей".Зрителям, по словам Юрия Башмета, представили "красивую, душевную, понятную музыку".Напомним, что Международный проект "Русские сезоны" проводится при поддержке министерств культуры России и Узбекистана. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.
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культура узбекистан самарканд концерт юрий башмет дирижер
культура узбекистан самарканд концерт юрий башмет дирижер

Российский дирижер Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде

12:56 14.10.2023
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
Юрий Башмет и Солисты Москвы выступили в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны"
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Концерт состоялся в рамках Международного проекта "Русские сезоны".
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Самарканде, в рамках Международного проекта "Русские сезоны" состоялся концерт Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, сообщает пресс-служба проекта.
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
Юрий Башмет и Солисты Москвы выступили в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны"
Программа концерта состояла из двух отделений и включала классические произведения русских и зарубежных композиторов, среди них – П. И. Чайковский, А. Вивальди, В.А. Моцарт.

"В этой замечательной стране я уже не первый раз, знаю многих музыкантов лично – у нас в общем-то общее музыкальное мышление. Это нас объединяет, мы друзья". У нас довольно разнообразная программа, это мозаика в каком-то смысле, тут есть все. Некоторые произведения звучат здесь впервые. Например, произведение грузинского автора, моего большого друга Энри Лолашвили. Поскольку ноты только у меня, он для меня написал, это премьера в Самарканде", — отметил Башмет.

В финале концерта публику ждал сюрприз — музыканты сыграли сочинение Питера Хайнрихъ Чардаша на тему песни "Хэппи Бездей".
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
Юрий Башмет и Солисты Москвы выступили в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны"
Зрителям, по словам Юрия Башмета, представили "красивую, душевную, понятную музыку".
Напомним, что Международный проект "Русские сезоны" проводится при поддержке министерств культуры России и Узбекистана. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.
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