Российский дирижер Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде

"В этой замечательной стране я уже не первый раз, знаю многих музыкантов лично – у нас в общем-то общее музыкальное мышление. Это нас объединяет, мы друзья". У нас довольно разнообразная программа, это мозаика в каком-то смысле, тут есть все. Некоторые произведения звучат здесь впервые. Например, произведение грузинского автора, моего большого друга Энри Лолашвили. Поскольку ноты только у меня, он для меня написал, это премьера в Самарканде", — отметил Башмет.