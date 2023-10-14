Российский дирижер Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны"
Концерт состоялся в рамках Международного проекта "Русские сезоны".
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Самарканде, в рамках Международного проекта "Русские сезоны" состоялся концерт Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, сообщает пресс-служба проекта.
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны"
Программа концерта состояла из двух отделений и включала классические произведения русских и зарубежных композиторов, среди них – П. И. Чайковский, А. Вивальди, В.А. Моцарт.
"В этой замечательной стране я уже не первый раз, знаю многих музыкантов лично – у нас в общем-то общее музыкальное мышление. Это нас объединяет, мы друзья". У нас довольно разнообразная программа, это мозаика в каком-то смысле, тут есть все. Некоторые произведения звучат здесь впервые. Например, произведение грузинского автора, моего большого друга Энри Лолашвили. Поскольку ноты только у меня, он для меня написал, это премьера в Самарканде", — отметил Башмет.
В финале концерта публику ждал сюрприз — музыканты сыграли сочинение Питера Хайнрихъ Чардаша на тему песни "Хэппи Бездей".
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
Юрий Башмет и "Солисты Москвы" выступили в Самарканде
© Пресс-служба проекта "Русские сезоны"
Зрителям, по словам Юрия Башмета, представили "красивую, душевную, понятную музыку".
Напомним, что Международный проект "Русские сезоны" проводится при поддержке министерств культуры России и Узбекистана. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.