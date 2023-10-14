Таяние ледников может вызвать снижение уровня воды в Амударье и Сырдарье на 10-15 %
© Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств Форум "Устойчивое развитие горных территорий" предложили проводить на постоянной основе
© Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств
Участники Международного форума в Санкт-Петербурге обсудили весь спектр вопросов горной повестки.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В ближайшие десять лет уровень воды в реках Амударья и Сырдарья сократится на 10-15 %, сообщил председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов.
© Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств Форум "Устойчивое развитие горных территорий" предложили проводить на постоянной основе
Форум "Устойчивое развитие горных территорий" предложили проводить на постоянной основе
© Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств
В своем выступлении на Международном форуме "Устойчивое развитие горных территорий", организованном в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), он сделал акцент на проблеме таяния ледников.
"За последние 20-25 лет произошло существенное уменьшение количества осадков в летний период. По имеющимся данным, каждую минуту девять квадратных метров плодородной площади региона превращается в пустыню. Одним из глобальных и опасных последствий таких процессов является интенсивное таяние многолетних ледников – 30% ледниковой массы за последние 40 лет. В ближайшие десять лет это приведет сокращению водности рек Амударья и Сырдарья на 10-15 %", — предупредил Алиханов.
Также он предложил в рамках подготовки к Горному саммиту, который пройдет в 2027 году, начать работу по выработке единой позиции МПА СНГ в части скоординированной политики и единой законодательной платформы по управлению и использованию ресурсов гор.
© Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств Форум "Устойчивое развитие горных территорий" предложили проводить на постоянной основе
Форум "Устойчивое развитие горных территорий" предложили проводить на постоянной основе
© Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств
По словам Генерального секретаря Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого, вопросы устойчивого развития территорий занимают одно из приоритетных мест в законотворческой деятельности Ассамблеи.