https://uz.sputniknews.ru/20231014/forum-sankt-peterburg-gornaya-povestka-39956896.html

Таяние ледников может вызвать снижение уровня воды в Амударье и Сырдарье на 10-15 %

Таяние ледников может вызвать снижение уровня воды в Амударье и Сырдарье на 10-15 %

Участники Международного форума в Санкт-Петербурге обсудили весь спектр вопросов горной повестки.

2023-10-14T11:57+0500

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сырдарья

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лед

амударья

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В ближайшие десять лет уровень воды в реках Амударья и Сырдарья сократится на 10-15 %, сообщил председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов.В своем выступлении на Международном форуме "Устойчивое развитие горных территорий", организованном в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), он сделал акцент на проблеме таяния ледников.Также он предложил в рамках подготовки к Горному саммиту, который пройдет в 2027 году, начать работу по выработке единой позиции МПА СНГ в части скоординированной политики и единой законодательной платформы по управлению и использованию ресурсов гор.По словам Генерального секретаря Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого, вопросы устойчивого развития территорий занимают одно из приоритетных мест в законотворческой деятельности Ассамблеи.

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