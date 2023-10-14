https://uz.sputniknews.ru/20231014/insult-simptomy-vrach-39962611.html

Неожиданные симптомы инсульта — врач

Неожиданные симптомы инсульта — врач

Симптомами острого нарушения кровоснабжения головного мозга может быть несвойственное человеку поведение.

2023-10-14T22:03+0500

2023-10-14T22:03+0500

2023-10-14T22:03+0500

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О типичных и нетипичных симптомах инсульта рассказала РИА Новости врач Екатерина Демьяновская.По ее словам, сигнализировать об остром нарушении кровоснабжения головного мозга могут резкая слабость в конечностях с одной стороны, головокружение с тошнотой и рвотой, нарушение зрения и слуха, головная боль. Сознание может становиться спутанным, человеку становится трудно распознавать и формулировать речь.Вместе с тем, специалист указала и на нетипичные симптомы этого состояния, которые проявляются в нестандартном поведении.В заключение она напомнила, что для профилактики инсульта необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, а также контролировать артериальное давление.

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2023

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