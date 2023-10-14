https://uz.sputniknews.ru/20231014/krymskiy-most-vosstanovleniye-srok-operejeniye-39963191.html
Крымский мост полностью восстановили раньше запланированного срока
Крымский мост полностью восстановили раньше запланированного срока
Вся работа длилась меньше трех месяцев. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона
2023-10-14T15:38+0500
2023-10-14T15:38+0500
2023-10-14T15:38+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Хуснуллин также добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетонаПервоначально полностью восстановить движение планировалось к 1 ноября.Напомним, что в ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Движение по мосту в реверсивном режиме восстановили следующей ночью, а 14 сентября открыли левую часть моста.
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в мире крым крымский мост восстановление
в мире крым крымский мост восстановление
Крымский мост полностью восстановили раньше запланированного срока
Вся работа длилась меньше трех месяцев. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока, сообщает РИА Новости
со ссылкой на российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
"Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!" — написал он в Telegram-канале.
Хуснуллин также добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона
Первоначально полностью восстановить движение планировалось к 1 ноября.
Напомним, что в ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Движение по мосту в реверсивном режиме восстановили следующей ночью, а 14 сентября открыли левую часть моста.