https://uz.sputniknews.ru/20231014/krymskiy-most-vosstanovleniye-srok-operejeniye-39963191.html

Крымский мост полностью восстановили раньше запланированного срока

Крымский мост полностью восстановили раньше запланированного срока

Вся работа длилась меньше трех месяцев. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона

2023-10-14T15:38+0500

2023-10-14T15:38+0500

2023-10-14T15:38+0500

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше срока, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Хуснуллин также добавил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые, причем для первого возвели временный мост, а со вторым работы провели всего восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетонаПервоначально полностью восстановить движение планировалось к 1 ноября.Напомним, что в ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Движение по мосту в реверсивном режиме восстановили следующей ночью, а 14 сентября открыли левую часть моста.

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