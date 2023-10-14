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https://uz.sputniknews.ru/20231014/pogoda-uzbekistan-15-oktyabr-2023-39961239.html
Где могут быть заморозки — погода в Узбекистане на 15 октября
Где могут быть заморозки — погода в Узбекистане на 15 октября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в воскресенье.
2023-10-14T15:06+0500
2023-10-14T15:42+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Завтра на всей территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Местами возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха:
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Где могут быть заморозки — погода в Узбекистане на 15 октября

15:06 14.10.2023 (обновлено: 15:42 14.10.2023)
© SputnikПоследние дни осени в Узбекистане.
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
© Sputnik
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Синоптики рассказали, какая погода установится в республике в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Завтра на всей территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Местами возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область — ночью +1-6 градусов, местами возможны заморозки до 1-3 градусов мороза, днем 12-17 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — ночью +2-7 градусов, днем 15-20 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью +3-8, днем 15-20 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — ночью +5-10 градусов, днем 17-22 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — ночью +2-7 градусов, днем 15-20 градусов тепла;
предгорные и горные районы — ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем +8-13 градусов.
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