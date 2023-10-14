https://uz.sputniknews.ru/20231014/tashkent-texnicheskiy-universitet-obschejitiye-otkrytiye-39960039.html

В Ташкентском государственном техническом университете открыли новое общежитие — видео

В Ташкентском государственном техническом университете открыли новое общежитие — видео

Общежитие для юношей рассчитано на 800 человек. Там оборудовали кухню, комнаты для отдыха, душевые, прачечную, спортивный зал и даже аудиторию для проведения интеллектуальной игры “Заковат”.

2023-10-14T14:15+0500

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ташкент

ташкентский государственный технический университет

общежитие

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В Ташкентском государственном техническом университете им. Ислама Каримова обучаются порядка 23 тыс. студентов. Из них около 5 тыс. нуждаются в жилье. Вузу принадлежат 13 общежитий, а в 2024 году планируют открыть еще одно — 9-ти этажное здание, в котором смогут разместить 400 студентов.В новом студенческом общежитии есть кухня, комната отдыха с учебной и художественной литературой, прачечная, душевые, аудитория для проведения интеллектуальной игры “Заковат”.Сегодня в Узбекистане в 115 государственных вузах действуют 325 студенческих общежитий, их вместимость составляет 118 166 мест.В рамках программы, утвержденной Кабмином, к 2026 году в республике планируют построить студенческие общежития в общей сложности на 100 тысяч мест. В этом году по всей стране открыли 22 студенческих общежития на 9 734 места.Как выглядит обновленное здание общежития ТГТУ им. И. Каримова — смотрите в нашем видео.

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