В Ташкенте растет спрос на услуги прачечных и химчисток
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© Sputnik / Михаил Мокрушин/
Из регионов республики по этому показателю лидирует Андижанская область.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. У жителей Ташкента повышенным спросом пользуются услуги прачечных и химчисток, сообщает Агентство статистики.
Согласно данным, за январь-август 2023 года объем услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий в Узбекистане достиг 404,5 млрд сумов.
"Доля столицы составила 32,7 % от общего объема этих услуг, или 132,5 млрд. сум", — говорится в сообщении.
Объем услуг прачечных и химчисток в разрезе регионов:
Каракалпакстан — 4,7 млрд сумов;
Андижанская область — 87 млрд сумов;
Бухарская область — 22,3 млрд сумов;
Джизакская область — 3,8 млрд сумов;
Кашкадарьинская область — 15,1 млрд сумов;
Навоийская область — 12,6 млрд сумов;
Наманганская область — 33,1 млрд сумов;
Самаркандская область — 25,7 млрд сумов;
Сурхандарьинская область — 9,1 млрд сумов;
Сырдарьинская область — 3,3 млрд сумов;
Ташкентская область — 28,1 млрд сумов;
Ферганская область — 21,6 млрд сумов;
Хорезмская область — 5,6 млрд сумов.