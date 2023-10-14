https://uz.sputniknews.ru/20231014/tashkent-uslugi-prachechnyye-ximchistka-statistika-39954899.html

В Ташкенте растет спрос на услуги прачечных и химчисток

В Ташкенте растет спрос на услуги прачечных и химчисток

Из регионов республики по этому показателю лидирует Андижанская область.

2023-10-14T09:42+0500

2023-10-14T09:42+0500

2023-10-14T09:42+0500

общество

узбекистан

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1395/51/13955114_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3166acde84963265ea2f0e465bea747e.jpg

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. У жителей Ташкента повышенным спросом пользуются услуги прачечных и химчисток, сообщает Агентство статистики.Согласно данным, за январь-август 2023 года объем услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий в Узбекистане достиг 404,5 млрд сумов.Объем услуг прачечных и химчисток в разрезе регионов:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество узбекистан статистика