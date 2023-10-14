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https://uz.sputniknews.ru/20231014/tashkent-uslugi-prachechnyye-ximchistka-statistika-39954899.html
В Ташкенте растет спрос на услуги прачечных и химчисток
В Ташкенте растет спрос на услуги прачечных и химчисток
Из регионов республики по этому показателю лидирует Андижанская область.
2023-10-14T09:42+0500
2023-10-14T09:42+0500
общество
узбекистан
статистика
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. У жителей Ташкента повышенным спросом пользуются услуги прачечных и химчисток, сообщает Агентство статистики.Согласно данным, за январь-август 2023 года объем услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий в Узбекистане достиг 404,5 млрд сумов.Объем услуг прачечных и химчисток в разрезе регионов:
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общество узбекистан статистика

В Ташкенте растет спрос на услуги прачечных и химчисток

09:42 14.10.2023
© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГлавный медиацентр Олимпиады перешел на круглосуточный режим работы
Главный медиацентр Олимпиады перешел на круглосуточный режим работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Из регионов республики по этому показателю лидирует Андижанская область.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. У жителей Ташкента повышенным спросом пользуются услуги прачечных и химчисток, сообщает Агентство статистики.
Согласно данным, за январь-август 2023 года объем услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий в Узбекистане достиг 404,5 млрд сумов.

"Доля столицы составила 32,7 % от общего объема этих услуг, или 132,5 млрд. сум", — говорится в сообщении.

Объем услуг прачечных и химчисток в разрезе регионов:
Каракалпакстан — 4,7 млрд сумов;
Андижанская область — 87 млрд сумов;
Бухарская область — 22,3 млрд сумов;
Джизакская область — 3,8 млрд сумов;
Кашкадарьинская область — 15,1 млрд сумов;
Навоийская область — 12,6 млрд сумов;
Наманганская область — 33,1 млрд сумов;
Самаркандская область — 25,7 млрд сумов;
Сурхандарьинская область — 9,1 млрд сумов;
Сырдарьинская область — 3,3 млрд сумов;
Ташкентская область — 28,1 млрд сумов;
Ферганская область — 21,6 млрд сумов;
Хорезмская область — 5,6 млрд сумов.
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