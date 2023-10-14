https://uz.sputniknews.ru/20231014/zapad-trevoga-rossiya-saudovskaya-araviya-kontrol-neft-39955277.html
Запад встревожен из-за нового друга Путина
Запад встревожен из-за нового друга Путина
Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия осуществляют контроль нефтяного рынка.
2023-10-14T09:57+0500
2023-10-14T09:57+0500
2023-10-14T09:57+0500
в мире
экономика
нефть
цены
россия
саудовская аравия
брикс
опек
владимир путин
мухаммед бен сальман аль сауд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1a/24212311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf36bf4d54a747dca50a8f2258c9a43d.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Австралийского национального университета Амина Сайкала.Эксперт указал, что Москва и Эр-Рияд ранее успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка.По словам ученого, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман намерен укреплять отношения с Китаем и Россией. Его страна получила приглашение в БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.Также Сайкал отметил хорошие отношения между Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Салманом. Он считает, что наследный принц по-дружески общался с российским президентом во время саммитов G20.Ранее ОПЕК заявила, что по итогам сентября страны-участницы выполнили сделку по снижению добычи нефти на 305%. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сократила свою добычу дополнительно на 1 млн баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сократила экспорт: в первый месяц на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тыс. баррелей в сутки.
россия
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1a/24212311_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1932c1a2de2bd01b43abcd1793c67aec.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире экономика нефть цены россия саудовская аравия брикс опек владимир путин
в мире экономика нефть цены россия саудовская аравия брикс опек владимир путин
Запад встревожен из-за нового друга Путина
Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия осуществляют контроль нефтяного рынка.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, сообщает РИА Новости
со ссылкой на профессора Австралийского национального университета Амина Сайкала.
"Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия", — написал ученый в статье для австралийского журнала Strategist.
Эксперт указал, что Москва и Эр-Рияд ранее успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка.
По словам ученого, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман намерен укреплять отношения с Китаем и Россией. Его страна получила приглашение в БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.
Также Сайкал отметил хорошие отношения между Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Салманом. Он считает, что наследный принц по-дружески общался с российским президентом во время саммитов G20.
"До тех пор, пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть вряд ли упадут в ближайшее время. <...>. Потребителей топлива ждут тяжелые времена", — полагает ученый.
Ранее ОПЕК заявила, что по итогам сентября страны-участницы выполнили сделку по снижению добычи нефти на 305%. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сократила свою добычу дополнительно на 1 млн баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сократила экспорт: в первый месяц на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тыс. баррелей в сутки.