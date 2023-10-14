https://uz.sputniknews.ru/20231014/zapad-trevoga-rossiya-saudovskaya-araviya-kontrol-neft-39955277.html

Запад встревожен из-за нового друга Путина

Запад встревожен из-за нового друга Путина

Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия осуществляют контроль нефтяного рынка.

2023-10-14T09:57+0500

2023-10-14T09:57+0500

2023-10-14T09:57+0500

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саудовская аравия

брикс

опек

владимир путин

мухаммед бен сальман аль сауд

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Австралийского национального университета Амина Сайкала.Эксперт указал, что Москва и Эр-Рияд ранее успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка.По словам ученого, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман намерен укреплять отношения с Китаем и Россией. Его страна получила приглашение в БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.Также Сайкал отметил хорошие отношения между Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Салманом. Он считает, что наследный принц по-дружески общался с российским президентом во время саммитов G20.Ранее ОПЕК заявила, что по итогам сентября страны-участницы выполнили сделку по снижению добычи нефти на 305%. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сократила свою добычу дополнительно на 1 млн баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сократила экспорт: в первый месяц на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тыс. баррелей в сутки.

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