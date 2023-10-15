https://uz.sputniknews.ru/20231015/afganistan-zemletryaseniye-postradavshiye-39977222.html

Новое землетрясение в Афганистане: пострадало боле 120 человек

Новое землетрясение в Афганистане: пострадало боле 120 человек

Подземные толчки зафиксировали к северо-западу от города Герат на западе страны.

2023-10-15T16:13+0500

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2023-10-15T16:13+0500

афганистан

землетрясение

жертвы

в мире

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ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Афганистане зарегистрировали новые подземные толчки магнитудой 6,4, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Эпицентр землетрясения находился к северо-западу от города Герат на западе страны.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пострадало более 120 человек.Бригады ВОЗ продолжают совместно с сотрудниками больниц оказывать помощь пострадавшим. Напомним, 11 октября в провинции Герат произошла серия землетрясений. По оценкам местных властей, количество жерств превысило 2000.

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