https://uz.sputniknews.ru/20231015/afganistan-zemletryaseniye-postradavshiye-39977222.html
Новое землетрясение в Афганистане: пострадало боле 120 человек
Новое землетрясение в Афганистане: пострадало боле 120 человек
Подземные толчки зафиксировали к северо-западу от города Герат на западе страны.
2023-10-15T16:13+0500
2023-10-15T16:13+0500
2023-10-15T16:13+0500
афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Афганистане зарегистрировали новые подземные толчки магнитудой 6,4, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Эпицентр землетрясения находился к северо-западу от города Герат на западе страны.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пострадало более 120 человек.Бригады ВОЗ продолжают совместно с сотрудниками больниц оказывать помощь пострадавшим. Напомним, 11 октября в провинции Герат произошла серия землетрясений. По оценкам местных властей, количество жерств превысило 2000.
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в мире афганистан землетрясение жертвы всемирная организация здравоохранения воз
в мире афганистан землетрясение жертвы всемирная организация здравоохранения воз
Новое землетрясение в Афганистане: пострадало боле 120 человек
Подземные толчки зафиксировали к северо-западу от города Герат на западе страны.
ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik.
В Афганистане зарегистрировали новые подземные толчки магнитудой 6,4, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился к северо-западу от города Герат на западе страны.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пострадало более 120 человек.
"Более 120 раненых доставлены в региональную больницу Герата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в соцсети X.
Бригады ВОЗ продолжают совместно с сотрудниками больниц оказывать помощь пострадавшим.
Напомним, 11 октября в провинции Герат произошла серия землетрясений. По оценкам местных властей, количество жерств превысило 2000.